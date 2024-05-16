ОТЭКО начал восстанавливать перевалку угля в Тамани после снижения ставок

ОТЭКО в мае перевалит около 1 млн т угля на терминале навалочных грузов в Тамани

Терминал ОТЭКО в Тамани наращивает перевалку угля после объявленного угольщиками бойкота в феврале 2024 года, пересмотра тарифов и возобновления отгрузок. В мае обработка грузов в порту составит около 1 млн т, в июне — 2–3 млн т

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

ОТЭКО возобновил перевалку угля на своем терминале в Тамани после бойкота угледобывающих компаний, объявленного стивидору в феврале 2024 года из-за высоких тарифов на его услуги. По итогам мая отгрузка топлива в адрес порта может составить около 1 млн т, сообщили РБК в пресс-службе ОТЭКО. Такие данные подтвердили и в РЖД — сейчас холдингом согласовано 825 тыс. т угля к перевозке, однако это все еще ниже уровня прошлого года, когда поставки на терминал в мае составили 2,2 млн т.

«РЖД фиксируют постепенное восстановление спроса на перевозки каменного угля в направлении Тамани. Это должно оказать положительное влияние как на общий объем погрузки на сети, так и на распределение загрузки между разными экспортными направлениями», — уточнил представитель РЖД. По его словам, со стороны компании нет никаких ограничений в приеме груза к перевозке, все заявки согласовываются после подтверждения портом.

Переговоры по согласованию дополнительных объемов продолжаются, сказал РБК представитель ОТЭКО. «Ожидаем, что позитивная тенденция к увеличению объемов поставок сохранится и в июне», — добавил он.

В июне объем поставки угля в адрес Тамани по железной дороге может составить 2–3 млн т, полагают в отраслевом консалтинговом агентстве Neft Research. По данным агентства, среди грузоотправителей, направляющих свою продукцию на терминал ОТЭКО в мае этого года — «СДС-Уголь», Распадская угольная компания и «Талтэк», а также «Шахта Сибирская» (входит в группу компаний «Алиот»), «Сила Сибири», «Мелтэк», угольная компания «Сибирская» и «Разрез Инской».

Источник в ОТЭКО подтвердил, что указанные компании отгружают продукцию на терминал. Представитель Распадской угольной компании также подтвердил РБК «факт отгрузки» на май.

Источник в «Шахте Сибирской» говорит, что в мае компания планирует поставить до примыкающей к терминалу в Тамани железнодорожной станции Вышестеблиевская более 100 тыс. т угольного концентрата. В июне планируется продолжать отгрузки в направлении порта, так как южное направление — «стратегически важное для отгрузок угольной продукции», отмечает собеседник. «Перспективы работы через терминал ОТЭКО зависят от того, насколько рыночной будет ставка на перевалку энергетического угля в порту. Она должна отражать реалии соотношения затрат на добычу, логистику и цены реализации на внешних рынках», — добавил он.

Дорогая логистика

Источник на угольном рынке говорит, что доля логистических затрат при экспорте энергетического угля сегодня превышает 50%, а в некоторых случаях и 75%, как при его поставках в Турцию. «Стоимость сибирского угля FCA (без учета расходов на транспортировку) не превышает 25% от конечной цены на продукцию. При цене в Турции на уголь калорийностью 6 тыс. ккал на уровне $92 логистика от шахты до турецкого порта стоит около $70», — утверждает он. Собеседник РБК отметил, что эта ситуация касается только энергетических углей — у коксующейся группы другая специфика.

РБК направил запросы в пресс-службы «СДС-Угля», «Талтэка», «Шахты Сибирской», «Силы Сибири», угольной компании «Сибирская» и «Разреза Инского», а также обратился за комментариями к представителям «Сибантрацита» и «Кузбассразрезугля», которые по итогам 2023 года стали лидерами по отгрузке угля на терминал ОТЭКО (6 млн т и 2,8 млн т соответственно).

Ранее, в апреле, коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Александр Гаганов сообщал журналистам, что РЖД «пообещали» компании обеспечить доставку угля в адрес терминала на уровне 3 млн т ежемесячно с мая. В РЖД на такое заявление отреагировали предложением ОТЭКО «воздержаться от распространения недостоверной информации и сосредоточиться на заключении реальных договоров поставок».

Бойкот и пересмотр тарифов

В феврале грузовладельцы объявили бойкот ОТЭКО и сняли заявки на поставки угля в адрес Тамани — так они добивались снижения ставок на перевалку своей продукции.

Приостановка поставок топлива на терминал сказалась на результатах погрузки РЖД: в первом квартале она снизилась на 3,1%, до 259,9 млн т. Ключевым фактором такого падения в холдинге называли сокращение спроса на перевозки экспортного угля в порты юга. В конце марта Андрей Белоусов, занимавший тогда должность первого вице-премьера правительства, поручил РЖД совместно с Минтрансом разобраться со снижением объемов перевозки и исправить ситуацию. В ходе совещания, проведенного Белоусовым, представитель Минэнерго сообщал, что поставки на угольный терминал ОТЭКО на тот момент были приостановлены «в связи с запретительными для угольных компаний ставками перевалки грузов».

Собеседники РБК на угольном рынке сообщали, что в январе 2024 года тариф терминала ОТЭКО в Тамани достигал $38 за тонну, тогда как ставки на других терминалах Азово-Черноморского бассейна были ниже в разы: НМТП предлагал перегружать уголь на морские суда за $14 за тонну, Туапсинский морской торговый порт — $15 за тонну, Таганрогский морской торговый порт — $11 за тонну. В январе 2023 года тарифы в Тамани колебались в районе $34,5–35 за тонну угля.

В середине апреля ОТЭКО сделал угледобывающим компаниям и трейдерам официальное предложение переваливать уголь по цене $18 за тонну. С учетом скидок цена может составлять и $16, уточнил представитель ОТЭКО.

В апреле негативная динамика в перевозках по железной дороге сохранилась, в том числе из-за стабильно невысокого спроса на перевозки угля.

Александр Котов, руководитель направления консалтинга Neft Research, считает, что в условиях низких цен на мировом угольном рынке даже существенно «скорректированные вниз» ставки перевалки в портах не позволяют угольным компаниям заметно увеличить рентабельность экспорта.