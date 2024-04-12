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РЖД не нашли подтверждения заявленным объемам перевозок угля в Тамань

РЖД: заявленные ОТЭКО поставки в Тамань не подтверждены договорами с угольщиками
РЖД не увидели подкрепления заявленных ОТЭКО перевозок угля в порт в Тамани реальными договорами с угольщиками. Ранее компания сообщила о договоренностях с РЖД по доставке с мая в адрес терминала 3 млн т грузов в месяц
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) не увидели подкрепления заявленных в адрес терминала ОТЭКО в порту Тамань перевозок угля реальными договорами на перевалку продукции, сообщили РБК в пресс-службе холдинга. Ранее 12 апреля коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Александр Гаганов сказал журналистам, что компания пообещала обеспечить доставку 3 млн т угля в адрес терминала компании с мая этого года.

«Начиная с мая Алексей Николаевич Шило (заместитель гендиректора РЖД. — РБК) обещал нам по 3 млн т в месяц отгружать», — сказал топ-менеджер.

Порт в Тамани сообщил о возобновлении поставок угля после приостановки
Бизнес
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В феврале грузоотправители объявили бойкот ОТЭКО и сняли заявки на поставки угля в адрес Тамани, добиваясь тем самым снижения тарифов на перевалку своей продукции. На этой неделе компания сделала угледобывающим компаниям и трейдерам официальное предложение переваливать уголь по цене $18 за тонну, сказали РБК в пресс-службе ОТЭКО. Это в два раза ниже ставок, которые предлагались в конце прошлого — начале этого года. Как сообщали участники рынка, в январе 2024 года ставка могла достигать $38 за тонну.

Но РЖД заявляют, что порт по-прежнему не может обеспечить достигнутыми договоренностями заявленный объем угольных грузов. В условиях высокого спроса на перевозки в восточном направлении РЖД видят и рост востребованности поставок грузов в направлении Азово-Черноморского побережья, указала пресс-служба железнодорожного перевозчика. «В данной ситуации промедление в заключении договоров на перевалку угля в порту Тамань будет приводить к использованию существующих пропускных способностей другими законтрактованными грузами в направлении других портов региона», — указали в РЖД, добавив, что предлагают ОТЭКО «воздержаться от распространения недостоверной информации и сосредоточиться на заключении реальных договоров поставок».

Белоусов поручил разобраться со снижением погрузки на железной дороге
Бизнес
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сообщения о проблемах приостановки поставок угля на терминал ОТЭКО в Тамани появились еще зимой. Последний раз ситуация затрагивалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова как один из факторов падения общей погрузки на железной дороге в первом квартале этого года (оно составило 3,1% к аналогичному периоду 2023 года, по углю падение было больше — минус 5,4%). Белоусов поручил Минтрансу совместно с РЖД разобраться в причинах снижения погрузки на железной дороге на фоне приостановки поставок угля на терминал в Тамани и урегулировать проблему. В свою очередь, ФАС увидела в действиях ОТЭКО признаки нарушения антимонопольного законодательства в части «установления экономически, технологически и иным образом не обоснованных цен на услугу по перевалке угля».

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Виктория Елетина Виктория Елетина
РЖД грузовые перевозки уголь Морской порт Тамань
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