Порт в Тамани сообщил о возобновлении поставок угля после приостановки

РЖД пообещали с мая доставлять на терминал ОТЭКО в Тамани 3 млн т угля ежемесячно, сообщила компания. В начале года угольщики приостановили поставки туда из-за высоких тарифов. В марте они начали возобновляться, говорят в ОТЭКО

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

РЖД пообещали с мая обеспечить доставку угля в адрес терминала ОТЭКО в Тамани на уровне 3 млн т ежемесячно. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Александр Гаганов в кулуарах форума «Горнодобывающая промышленность», передает корреспондент РБК.

«Начиная с мая, Алексей Николаевич Шило (заместитель гендиректора РЖД. — РБК) обещал нам по 3 млн т в месяц отгружать», — сказал топ-менеджер.

В январе угольные компании и трейдеры сократили перевалку угля через терминал ОТЭКО из-за высоких тарифов, а в начале февраля стало известно о том, что грузоотправители и вовсе объявили стивидору бойкот, сняв заявки на поставки топлива в адрес Тамани. Сообщалось, что в марте они так и не возобновились, однако, по словам Гаганова, в прошлом месяце компании все же удалось добиться восстановления отправок. «С марта месяца идет отгрузка», — сообщил он.

ОТЭКО на этой неделе сделала угледобывающим компаниям и трейдерам официальное предложение переваливать уголь по цене $18 за тонну, сказали РБК в пресс-службе компании. Это почти в 2 раза ниже тарифов, которые предлагались в конце прошлого года. Ставка действует при условии минимальной судовой партии к отгрузке в 30 тыс. т. «Дальнейшее снижение невозможно. Ожидаем встречных шагов», — резюмировал представитель ОТЭКО. По данным участников рынка, в январе 2024 года ставка могла достигать $38 за тонну.

По данным РЖД, общие потери объема перевозки угля в направлении Тамани в первом квартале составили около 5 млн т. Во втором квартале погрузка топлива может быть на уровне 6,5 млн т, что составляет 20% всех перевозок в направлении портов Юга, прогнозирует компания. Как сообщили РБК в пресс-службе РЖД, сейчас заявки на перевозку в адрес терминала составляют немногим более 1% от объема, который отгружался в прошлом году (порядка 2,5 млн т в месяц).

Объем перевозки, 3 млн т в месяц, о котором достигнута договоренность с РЖД, соответствует возможностям терминала, но не в полной мере, отметил топ-менеджер ОТЭКО. «Мы готовы принимать 6 млн т [ежемесячно] в летнее время. Вот прямо сейчас 6 млн т. И зимой 5 млн т», — пояснил он. Совокупная проектная мощность навалочного терминала в Тамани достигает не менее 70 млн т, сообщается на сайте компании.

По словам Гаганова, все, кто заинтересованы в перевалке, «поедут в течение ближайших недель». Он не стал уточнять, с какими компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве и кто уже осуществляет отправки в адрес порта. Отвечая на вопрос о планах по перевалке угля в апреле, топ-менеджер пояснил, что объем перевозки груза в адрес терминала еще не согласован.

В конце марта ситуация с приостановкой поставок угля на терминал в Тамани обсуждалась на отраслевом совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в качестве одного из факторов, повлиявшего на снижение общей погрузки на железной дороге (составило 3,1% к аналогичному периоду 2023 года, наибольшую негативную динамику показал каменный уголь — минус 5,4%). По его итогам Белоусов дал поручение Минтрансу совместно с РЖД установить причины снижения погрузки на железной дороге в первом квартале на фоне приостановки поставок угля на терминал в Тамани и урегулировать эту проблему. ФАС нашла в действиях ОТЭКО признаки нарушения антимонопольного законодательства в части «установления экономически, технологически и иным образом не обоснованных цен на услугу по перевалке угля», сообщал РБК представитель ведомства.

В свою очередь, владелец ОТЭКО Мишель Литвак в конце 2023 года жаловался президенту Владимиру Путину на недозагрузку терминалов в Тамани (письмо есть у РБК). Он сообщал, что из-за ограничений пропускной способности железной дороги в порт перевозится «почти в пять раз» меньше согласованного (более 10 млн т ежемесячно) с РЖД угля. Загрузка Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ) составляла менее 40%.