Bloomberg: ФРГ откажется от нефти из России до конца года вне зависимости от санкций ЕС

Bloomberg узнал о планах ФРГ отказаться от российской нефти до конца года

Даже если Евросоюз не придет к единому решению об эмбарго на российскую нефть, Германия рассчитывает отказаться от нее до конца 2022 года. Власти ФРГ работают над заключением сделок с альтернативными поставщиками

Фото: Martin Meissner / AP

Германия намерена до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки российского топлива в рамках очередного пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в правительстве ФРГ.

По словам источников, правительство канцлера Олафа Шольца намерено продвигать свой национальный план в рамках санкций ЕС против России в ответ на российскую военную операцию на Украине.

Берлин ведет работу над заключением сделок с альтернативными поставщиками; по словам собеседников агентства, правительство рассчитывает, что в течение следующих шести-семи месяцев сумеет решить проблемы с логистикой. Какие именно страны смогут восполнить дефицит нефти, пока не сообщается.

По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в Германию снизилась до 12%. До начала военной операции на Украине она составляла около 35%.

Как пишет агентство, одна из остающихся проблем связана с поставками на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке страны. Завод PCK Raffinerie GmbH — крупнейший НПЗ в Европе; согласно данным на его сайте, по 37,5% принадлежат Shell и «Роснефти», еще 25% — AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft, совместном предприятии «Роснефти» и итальянской Eni. Завод обеспечивает поставки топлива для международного аэропорта Берлина, большинства заправочных станций в столице и земле Бранденбург. По информации Bloomberg, власти ФРГ рассматривают возможность взять НПЗ под контроль.

Нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут основной темой обсуждения на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на этой неделе, пишет Bloomberg.

Читайте на РБК Pro Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Статьи Pro Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Статьи Pro СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России Статьи Pro Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Статьи Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Статьи

4 мая Reuters сообщил, что послы стран ЕС не смогли достигнуть соглашения по эмбарго на российскую нефть. По данным источника агентства, опасения из-за ограничений высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Позднее, как передавал Bloomberg, несколько стран Европейского союза предложили отсрочить введение запрета на импорт российской нефти.

Минэкономразвития ФРГ ранее назвало отказ от российской нефти «тяжелым бременем», но указало на готовность пойти на этот шаг. лава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении страны в будущем полностью и навсегда отказаться от энергоносителей из России.