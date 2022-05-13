Bloomberg узнал об обсуждении в ЕС отсрочки эмбарго на российскую нефть

Несколько стран Европейского союза заявили о необходимости рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

По данным агентства, отсрочка связана с желанием стран продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если эмбарго не поддержит Венгрия. Однако в ЕС также есть стороны, которые считают, что такие действия могут быть восприняты как знак слабости, отмечает Bloomberg.

Планируется, что страны достигнут соглашения по полноценному пакету антироссийских санкций ко встрече глав МИД ЕС, которая состоится 16 мая.

Reuters 4 мая сообщил, что послы стран ЕС не смогли достигнуть соглашения по эмбарго. По данным источника агентства, опасения из-за ограничений на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Bloomberg отметил, что против эмбарго возражал представитель Венгрии, а Греция, Мальта и Кипр подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг поможет конкурентам из Европы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, говорил, что Будапешт не проголосует за шестой пакет в нынешнем виде, уточнив, что страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. При этом лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что добилась прогресса в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вопросу санкций и энергетической безопасности.