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Bloomberg узнал об обсуждении в ЕС отсрочки эмбарго на российскую нефть

Несколько стран Европейского союза заявили о необходимости рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

По данным агентства, отсрочка связана с желанием стран продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если эмбарго не поддержит Венгрия. Однако в ЕС также есть стороны, которые считают, что такие действия могут быть восприняты как знак слабости, отмечает Bloomberg.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Планируется, что страны достигнут соглашения по полноценному пакету антироссийских санкций ко встрече глав МИД ЕС, которая состоится 16 мая.

Reuters 4 мая сообщил, что послы стран ЕС не смогли достигнуть соглашения по эмбарго. По данным источника агентства, опасения из-за ограничений на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Bloomberg отметил, что против эмбарго возражал представитель Венгрии, а Греция, Мальта и Кипр подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг поможет конкурентам из Европы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, говорил, что Будапешт не проголосует за шестой пакет в нынешнем виде, уточнив, что страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. При этом лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что добилась прогресса в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вопросу санкций и энергетической безопасности.

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