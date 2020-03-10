Путин назвал коронавирус и нестабильность экономики вызовами для России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Нестабильность мировой экономики и распространение коронавируса 2019-nCoV являются рисками и вызовами для России. Об этом заявил Владимир путин во время выступления в Госдуме. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Все это, безусловно, создает для нас дополнительные риски и вызовы», — сказал Путин.

По мнению президента, страна достойно пройдет период нестабильности. «Коронавирус к нам прилетел, цены на нефть прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика будет укрепляться», — заявил президент.

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