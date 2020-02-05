Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

Воплощение новых мер правительства будет сопровождаться «вливанием денег в экономику», что создает риски разгона инфляции. Правительство и ЦБ решили создать рабочую группу, чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность

Эльвира Набиуллина и Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Правительство и ЦБ договорились создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для поддержания макроэкономической стабильности в связи с реализацией мер по поддержке экономики, заявил на совещании президента России с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, «это встречная инициатива» всех сторон.

Реализация правительственных мер, по словам Белоусова, будет сопровождаться серьезным вливанием денег в экономику и создает риски разгона инфляции, поэтому, чтобы поддержать макроэкономическое равновесие, нужна совместная работа правительства и ЦБ. «Потребуется тонкая, буквально филигранная совместная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции», — сказал первый вице-премьер.

ЦБ со своей стороны выступил с предложением о создании совместной рабочей группы с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста, говорится в поступившем в РБК сообщении регулятора. В рамках этой группы ЦБ будет «отрабатывать регуляторику», а правительство — анализировать и искать применение финансовых инструментов в промышленности и других секторах экономики, заявил Белоусов. «Планируем здесь тесно взаимодействовать с Внешэкономбанком, Сбербанком, ВТБ и крупнейшими частными банками», — добавил он.

ЦБ приветствует инициативу правительства о более тесном взаимодействии, отмечается в сообщении регулятора: обмен информацией и оценками процессов в экономике позволит обоим принимать более точные решения. Такая координация «ни в коей мере не влияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики», настаивает представитель ЦБ, она по-прежнему будет направлена на достижение целевого уровня инфляции вблизи 4%.