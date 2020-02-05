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Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

Воплощение новых мер правительства будет сопровождаться «вливанием денег в экономику», что создает риски разгона инфляции. Правительство и ЦБ решили создать рабочую группу, чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность
Эльвира Набиуллина и Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Правительство и ЦБ договорились создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для поддержания макроэкономической стабильности в связи с реализацией мер по поддержке экономики, заявил на совещании президента России с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, «это встречная инициатива» всех сторон.

Реализация правительственных мер, по словам Белоусова, будет сопровождаться серьезным вливанием денег в экономику и создает риски разгона инфляции, поэтому, чтобы поддержать макроэкономическое равновесие, нужна совместная работа правительства и ЦБ. «Потребуется тонкая, буквально филигранная совместная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции», — сказал первый вице-премьер.

ЦБ со своей стороны выступил с предложением о создании совместной рабочей группы с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста, говорится в поступившем в РБК сообщении регулятора. В рамках этой группы ЦБ будет «отрабатывать регуляторику», а правительство — анализировать и искать применение финансовых инструментов в промышленности и других секторах экономики, заявил Белоусов. «Планируем здесь тесно взаимодействовать с Внешэкономбанком, Сбербанком, ВТБ и крупнейшими частными банками», — добавил он.

ЦБ приветствует инициативу правительства о более тесном взаимодействии, отмечается в сообщении регулятора: обмен информацией и оценками процессов в экономике позволит обоим принимать более точные решения. Такая координация «ни в коей мере не влияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики», настаивает представитель ЦБ, она по-прежнему будет направлена на достижение целевого уровня инфляции вблизи 4%.

Зачем нужна координация

В соответствии с Конституцией, ЦБ обладает особым правовым статусом и действует независимо от федеральных органов государственной власти. Андрей Белоусов, до января 2019 года занимавший должность помощника президента, неоднократно высказывался о принимаемых ЦБ решениях по ключевой ставке. Например, в сентябре 2018 года он заявил, что хотя и видит возможность для повышения ставки, считает его крайне нежелательным, поскольку это сильно затормозит инвестиционную активность (ЦБ тогда все равно повысил ставку). А в ноябре 2019 года Белоусов сказал, что считает реальным снижение ставки до 5%, но для этого потребуется усилить координацию ЦБ и Минфина. Банк России в прошлом году пять раз подряд снижал ключевую ставку, в общей сложности опустив ее на 1,5 п.п. — до 6,25%. Сейчас предполагается, что цикл снижения завершится у нижней границы диапазона 6-7%.

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Само по себе создание общей рабочей группы просто даст организационную форму существующим менее формальным видам взаимодействия, рассуждает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков: «Если это приведет к сближению предпосылок прогнозов, совместному использованию результатов собственных исследований правительства и Центрального банка, то и для остальной экономики неопределенность и риски снизятся».

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, эта инициатива — способ предотвратить разбалансировку экономической политики наподобие той, что произошла в 2019 году, когда ЦБ ждал роста бюджетных расходов на фоне реализации нацпроектов и, исходя из этого, сохранял жесткую риторику, но роста расходов не произошло, а ЦБ пришлось неоднократно менять и свои прогнозы по инфляции, и ключевую ставку.

«Мне кажется, во многих странах [налогово-бюджетная и денежно-кредитная] политики координируются, просто об этом предпочитают не говорить как раз чтобы не бросать тень на независимость ЦБ. Но сам по себе факт координации — это хорошо», — резюмирует эксперт.

Неудавшаяся попытка

В ноябре 2019 года министр экономического развития (сейчас — помощник президента) Максим Орешкин предложил министру финансов Антону Силуанову наделить правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции полномочиями по «координации государственной политики по управлению совокупным спросом». Тем самым экс-министр частично затронул зону ответственности ЦБ, который через ключевую ставку влияет на банковское кредитование и цены активов, а в конечном счете — на потребление, сбережения и инвестиции, то есть на совокупный спрос. Через совокупный спрос ЦБ воздействует на инфляцию, свой ключевой показатель. Как передавал «Интерфакс», ЦБ резко отреагировал на это предложение, увидев в нем угрозу для своей независимости и риск того, что правительство будет таргетировать темпы экономического роста в ущерб ценовой стабильности. Позднее Минэкономразвития отказалось от своего предложения.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: правительство, Центробанк
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