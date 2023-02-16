Минсельхоз предложил блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда

Минсельхоз готовит законопроект, который позволит в досудебном порядке блокировать онлайн-площадки, продающие табачную и никотинсодержащую продукцию. Большая часть таких товаров нелегально продается на маркетплейсах и в соцсетях

Фото: Асхат Бардынов для РБК

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект, который позволит блокировать в досудебном порядке сайты с предложениями о продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Предложение будет оформлено как поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 149-ФЗ), рассказал источник РБК на табачном рынке и подтвердили в пресс-службе министерства.

Дистанционная продажа табачных и никотинсодержащих товаров (речь идет об электронных сигаретах и других электронных системах доставки никотина, для которых законодательно установлено максимальное содержание никотина в жидкости или растворе — 20 мг/мл) запрещена законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Как пояснили РБК в Минсельхозе, законопроект разработан в целях эффективной реализации нормы и направлен на блокировку доменных имен, страниц сайтов в интернете, сетевых адресов, содержащих предложения об онлайн-продаже такой продукции. Сейчас предложения министерства находятся на рассмотрении заинтересованных ведомств.

Предложенный механизм регулирования, по мнению Минсельхоза, уже оказался эффективным для алкогольного рынка. В письме, которое министерство в первых числах февраля направило в Минэкономразвития, Минцифры и Минпромторг (есть у РБК), отмечается, что «аналогичные нормы в отношении алкогольной продукции <...> показали свою эффективность, в частности в пресечении и предотвращении торговли через маркетплейсы».

Как устроено алкогольное регулирование Продажа алкогольной продукции дистанционным способом в России запрещена с 2007 года. Но Росалкогольрегулирование (РАР) только в 2018 году получило право досудебной блокировки онлайн-ресурсов с предложениями дистанционной продажи спирта и другого алкоголя. Страницы с противозаконной информацией вносятся в единый реестр запрещенных в России сайтов, который ведет Роскомнадзор (РКН). До июня 2018-го РКН выносил решения о блокировке на основании запросов службы. В течение 2022 года в России было заблокировано 6430 ресурсов, содержавших предложения о продаже алкогольной продукции, приводили ранее данные РАР и РКН.

В Минпромторге и Минэкономразвития в ответ на запрос РБК сообщили, что законопроект поступил на рассмотрение. Минпромторг концептуально поддерживает инициативу Минсельхоза, так как она создаст возможность дополнительного контроля за соблюдением запрета на дистанционную продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Но ведомство считает необходимым дополнительно проработать вопрос о блокировке отдельных интернет-страниц поставщиков, нарушающих запрет, если они размещаются на сайте маркетплейса, который является агрегатором для продажи различных товаров, подчеркнули в министерстве.

В Минэкономразвития инициативу пока рассматривают, уточнили в министерстве. РБК направил запрос в Минцифры.

Почему есть вопросы к маркетплейсам и мессенджерам

Ранее аналитики Group-IB подсчитали, что в 2021 году (данные за 2022 год еще не актуализированы) объем теневого онлайн-рынка табака и электронных сигарет в российском сегменте интернета составил 5,6 млрд руб. На электронные сигареты и стики приходилось свыше половины объема рынка — 2,3 млрд и 1,1 млрд руб. соответственно. Через мессенджеры было продано товаров на сумму более 3,5 млрд руб., через социальные сети — на 314 млн руб.

«Можно только приветствовать наведение порядка по образцу алкогольного рынка, где риски закрытия всего сайта заставляют агрегаторы тщательно соблюдать закон и не допускать интернет-продажи алкоголя», — считают в пресс-службе аффилированных компаний Philip Morris в России (бренды Marlboro, Parliament, L&M, системы нагревания табака IQOS). «Пока аналогичное регулирование не будет принято в отношении никотинсодержащей и табачной продукции, на запреты будут обращать мало внимания», — убеждены в компании. Схожей позиции придерживается и представитель «Интернэшнл тобакко групп» (ранее компания называлась Imperial Brands, она выпускает марки Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и электронные системы доставки никотина myblu).

Но опрошенные РБК участники рынка считают, что основная проблема связана с размещением предложений по продаже табака и электронных сигарет не только в социальных сетях и мессенджерах, но также и на маркетплейсах. В частности, до недавнего времени местом продаж часть собеседников РБК из профессионального сообщества называют крупнейший по обороту маркетплейс Wildberries. По данным президента ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЭНС) Льва Григорьева, только в начале января 2023 года по запросам «электронные сигареты» на площадке можно было обнаружить свыше 12 тыс. товарных позиций, по запросам «жидкости для электронных сигарет» — более 9 тыс. товарных позиций. В начале февраля Wildberries заявил, что запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей, так как «недобросовестные продавцы могли продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой», нарушая правила площадки.

В самом Wildberries уточнили, что в последние три недели компания сняла с продажи свыше 61 тыс. предложений безникотиновых вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, а также запустила программу-бот на основе технологии искусственного интеллекта, которая анализирует карточки товаров, описание продукции, изображения и определяет запрещенную продукцию, после чего скрывает ее в каталоге.

В Ozon сообщили, что на площадке действует постоянный запрет на продажу табачных изделий и любой никотинсодержащей продукции. Продажа устройств для курения также ограничена: они не должны содержать табака, никотина или жидкости для электронных сигарет, в том числе безникотиновой. Сама система контроля карточек товара состоит из автоматической и ручной модерации. В «Яндекс.Маркете» запрещена продажа любых жидкостей и смесей для курения независимо от наличия в них никотина, а в отношении товаров действует многоступенчатая система проверок, которая не даст опубликовать карточку с таким содержанием, уточнил представитель маркетплейса.

Как считает Лев Григорьев, продавцы никотинсодержащей продукции будут и далее пытаться под видом безникотиновой продукции размещать товары на онлайн-площадках, он считает, что изменение законодательства требуется также в отношении ответственности маркетплейсов за наличие такой продукции, чтобы они также были заинтересованы в блокировке. Также Григорьев убежден, что новые ограничения потребуют особого внимания и регулярной работы с социальными сетями и сайтами. «Изучая вопрос о нелегальных продажах, участники рынка, с которыми взаимодействует ПАУРРЭНС, за три дня собрали свыше 350 ссылок на такие группы продаж, в частности только во «ВКонтакте» — 191 ссылка (55% от общего числа). У нелегальных продавцов никотинсодержащей продукции желание продолжать нелегальные продажи на онлайн-площадках сохранится, а значит, таких групп с ужесточением регулирования может стать только больше», — поясняет он.

Представитель социальной сети «ВКонтакте» заверил, что команда оперативно блокирует группы и профили, которые содержат информацию о продажах никотинсодержащей продукции, по жалобам регуляторов и пользователей. На площадке легально могут существовать только интернет-представительства табачных магазинов или магазинов с никотинсодержащей продукцией, если в сообществе нет рекламы табачной или никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, а также информации об их дистанционной продаже в РФ, добавил собеседник РБК.

РБК обратился за комментариями к Telegram и Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).