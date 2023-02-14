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ВТБ допустил запуск онлайн-банка во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

ВТБ в 2023 году может запустить онлайн-банк во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
ВТБ VTBR ₽0,0168 -0,18% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ВТБ в 2023 году планирует запустить онлайн-банк в соцсетях, возможно во «ВКонтакте» и Одноклассниках, сообщил журналистам на брифинге заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.

«Мы постоянно ищем новые каналы для обслуживания клиентов. В 2023 году планируем расширить число доступных платформ и анализируем запуск онлайн-банка во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и других цифровых площадках», — сказал Печатников.

В середине января ВТБ объявил о запуске онлайн-банка в мессенджере Telegram. Такое решение было принято из-за удаления мобильной версии банка из магазинов приложений в связи с санкциями. В ВТБ объяснили, что цифровой банк будет создан на базе чат-бота в Telegram и будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, в том числе iOS.

На первом этапе запуска банка в Telegram клиентам уже доступен просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. Позже планируется запустить оплату по QR-коду, историю операций, переводы между своими счетами, пакетную оплату счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Telegram клиентам ВТБ будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов, сообщили в банке.

Вскоре после этого Роскомнадзор объявил, что Telegram вместе с остальными иностранными мессенджерами будет запрещен для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».

Теги
ВТБ онлайн-банк ВКонтакте «Одноклассники»
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