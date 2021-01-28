Вступили в силу поправки о запрете продавать вейпы и кальяны в интернете

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Принятые в июле поправки в законодательство, которые предусматривают запрет продавать кальяны, вейпы и никотиносодержащие товары через интернет, вступили в силу в четверг, 28 января. Изменения были внесены в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в России».

Соответствующий законопроект внесла группа депутатов Госдумы и сенаторов еще в марте 2017 года. В пояснительной записке говорилось, что его разработка «обусловлена ростом популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи».

В итоге в законодательство внесли понятие «электронное курительное изделие», куда внесли устройства, которые генерируют пар или дым путем нагревания жидкости или табака. Такие устройства и кальяны приравняли к табачной продукции, и теперь на них будут распространяться аналогичные ограничения.

Кальяны и вейпы теперь нельзя будет использовать в общественных местах. Кроме того, документ устанавливает дополнительные требования к демонстрации таких товаров в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых, в соответствии с законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (№15 ФЗ), их также нельзя будет продавать в интернете, рекламировать эту продукцию.