Страны ЕАЭС увидели дискриминацию в планах России по онлайн-продаже вина

Евразийская экономическая комиссия считает, что разрешение продавать только российские вина в рамках эксперимента по онлайн-продаже алкоголя ограничивает интересы стран ЕАЭС. Но крупный производитель вин среди них лишь Армения

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Регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считает, что текущие условия готовящегося в России эксперимента по дистанционной продаже алкоголя могут противоречить договору союза и дискриминировать интересы входящих в него стран (помимо России это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Такие выводы содержатся в письме, которое департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в конце прошлого декабря направил в Государственно-правовое управление президента России. Документ есть в распоряжении РБК, подлинность его содержания подтвердили участник рынка интернет-торговли и один из игроков алкогольного рынка.

Как устроен эксперимент по онлайн-продаже алкоголя Продажа алкогольной продукции дистанционным способом в России запрещена с 2007 года. Но возможность легализации интернет-продаж спиртного неоднократно обсуждалась в правительстве. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, в соответствии с которым онлайн-продажа алкоголя могла начаться в 2020 году, но тогда инициатива не была реализована — против, в частности, выступили Минздрав и МВД. В апреле 2021-го, как сообщал РБК, президент Владимир Путин поручил протестировать продажу алкоголя через инфраструктуры «Почты России»: речь шла не обо всей алкогольной продукции, а только о прямой доставке «от изготовителей до потребителей» российского вина (то есть продукции, произведенной из выращенного на территории России винограда). Согласно действующей концепции, эксперимент по дистанционной продаже алкоголя в России начнется в будущем ноябре и продлится до 31 июля 2026 года. Согласно разработанному Минфином законопроекту, онлайн-продажи будут разрешены производителям российских вин (тихих, игристых и крепленых) в Москве. Заказать продукцию можно будет только на специальном сайте «Почты России», доставка осуществляется через 24 часа после совершения заказа. А передача продукции покупателю будет происходить после подтверждения совершеннолетия по паспорту или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, сейчас применяется на «Госуслугах»).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ЕЭК и «Почту России», а также в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, Министерство торговли и интеграции Казахстана, Министерство экономики Армении и Министерство экономики и коммерции Киргизии.

Почему ЕЭК не поддержала эксперимент

В своем отзыве регулирующий орган ЕАЭС отмечает, что введение нового дистанционного способа продажи «отдельного вида алкогольной продукции» — в целом мера, смягчающая правила оборота такой алкогольной продукции и шаг к либерализации рынка, но при условии, что она применяется ко всей алкогольной продукции данного вида, в том числе к произведенной лицами других государств — членов ЕАЭС. «Введение на постоянной основе регулирования в отношении розничной продажи дистанционным способом исключительно российских вин, крепленых вин, игристого вина будет иметь признаки несоответствия положениям договора», — уточняется в документе.

В своих аргументах департамент ЕЭК ссылается на положения договора о Евразийском экономическом союзе, в частности на статьи, предусматривающие:

обеспечение свободного передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов на внутреннем рынке;

об отказе стран — участников союза от введения дискриминационных мер в сравнении с режимом, действовавшим на дату вступления в силу договора, и в предоставлении услугам, поставщикам и получателям услуг других стран союза режимов, не менее благоприятных, чем собственным. Если условия конкуренции меняются в пользу услуг любого другого государства — члена союза, такой режим «считается менее благоприятным».

В пресс-службе Минфина РБК уточнили, что законопроект, предусматривающий эксперимент, вводит лишь временное регулирование розничной продажи, которое позволит оценить «как эффективность госконтроля за розничной продажей алкогольной продукции дистанционным способом, так и возможность обеспечить соблюдение запретов и ограничений, установленных для розничной продажи алкогольной продукции». По итогам этого эксперимента ведомство считает возможным рассмотреть вопрос о разрешении дистанционной торговли с учетом позиции ЕЭК, добавили в министерстве.

Какие страны заинтересованы в эксперименте

Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев считает, что бенефициаром расширения списка участников эксперимента по онлайн-продажам алкоголя на страны ЕАЭС могла бы стать только Армения. «Несмотря на значительное производство вина, у страны есть сложности с продвижением продукции на российском рынке. У него достаточно высокая стоимость из-за специфики высокогорного виноградарства и привлечения значительного объема контрактного производства, а значит, этой продукции нужен специфический канал продаж», — поясняет он.

У Казахстана потенциал поставок вина, по словам Ставцева, невелик: крупнейшие предприятия страны совокупно возделывают всего около 3 тыс. га виноградников и при вероятной заинтересованности в экспорте объем продукции очень ограничен. «Белоруссия в основном могла бы быть заинтересована в поставках водки и других крепких алкогольных напитков, таких как текила и виски, которые производят ее госпредприятия, а киргизский алкоголь в целом присутствует на российском ранке в очень ограниченном количестве», — рассказывает эксперт.

С этой оценкой потенциала поставок винной продукции из союзных стран согласен директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, как и с выводом, что включение в эксперимент могло бы быть актуально для вин и коньяков Армении. «В целом обсуждение создания единого алкогольного рынка идет с 2012 года, но кроме гармонизации ставок акциза между странами — участницами союза пока продвижения нет», — напоминает он.

Сколько вина поставляют в Россию страны ЕАЭС Согласно доступным данным Федеральной таможенной службы (с прошлого февраля российская таможня не публикует статистику по экспорту и импорту), в 2021 году Россия импортировала вина только из двух стран — участниц ЕАЭС — Армении и Казахстана. Из первой было ввезено 2,8 тыс. т продукции стоимостью $4,9 млн, а из второго — 1,3 т на $10,7 тыс. Для сравнения: в целом за тот год Россия завезла из других стран 616,2 тыс. т вин на сумму $1,3 млрд.

Ставцев также отмечает, что препятствием для расширения эксперимента на другие страны союза может стать отсутствие у них сопоставимых с российской систем подтверждения происхождения вина.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает позицию ЕЭК справедливой. Россия и страны ЕАЭС — часть единого экономического пространства и «крайне важно следовать общим подходам, чтобы не допустить подобный перекос в доступе российских производителей на рынок других стран-участниц», подчеркивает эксперт. «Кроме того, в рамках эксперимента по онлайн-продажам алкогольной продукции есть масса инструментов продвижения, чтобы выделить отечественную продукцию, — особенности онлайн-канала продаж позволяют очень хорошо это реализовывать», — добавляет Соколов.

Спрос со стороны потребителей на сервис по доставке алкоголя стремительно растет, продолжает президент АКИТ: поисковые системы ежемесячно фиксируют сотни тысяч запросов по теме «алкоголь с доставкой на дом». При этом любое исключение продукции порождает теневой оборот: по данным АКИТ, в сегменте дистанционной продажи алкоголя он уже достиг 30 млрд руб. в год.

«На российском рынке продажи алкоголя в достаточной степени прослеживаются и лицензируются, а значит, эксперимент не должен строиться по принципу «один логист и только отечественные вина», тогда он ничего не покажет», — объясняет Соколов. В АКИТ считают, что эксперимент должен строиться на комплексном подходе, при котором в нем могут участвовать как производители широкого круга продукции, так и продавцы, в том числе маркетплейсы, лицензированная розница и участники ресторанного рынка. При этом АКИТ предлагает установить в качестве порога вхождения 1 млрд руб. оборота для розницы и маркетплейсов и 50 млн руб. для ресторанов.