Продавцов уведомили об этом 31 января, запрет вступит в силу 7 февраля. В компании пояснили, что недобросовестные продавцы могли продавать на Wildberries никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой

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Интернет-магазин Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

«Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», — сказал агентству представитель компании.

Согласно действующим правилам маркетплейса, Wildberries не доставляет на пункты выдачи заказов сигареты, электронные одноразовые и многоразовые испарители, содержащие в составе никотин. Продавцам также запрещено хранить такие товары на складах компании.

В конце января 2021 года в России вступил в силу запрет на продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете.

По состоянию на 3 февраля безникотиновые вейпы и курительные смеси можно было найти в интернет-магазине, однако часть из них помечалась как товары для взрослых. В компании пояснили, что недобросовестные продавцы могли продавать никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой.

В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов. Полностью запретить вейпы и электронные сигареты в 2022 году предложила фракция ЛДПР, ее представители внесли соответствующий законопроект. Инициативу поддержал глава МВД Владимир Колокольцев, но Минпромторг выступил против. В ведомстве заявили, что полный запрет приведет к формированию черного рынка, и предложили сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.

С 2020 года в России запрещено продавать такие товары, а также кальяны и другие устройства для курения несовершеннолетним.