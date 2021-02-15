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Состояние богатейшего россиянина впервые в истории достигло $30 млрд

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло $30 млрд. Причина — рост стоимости акций компании
Норникель GMKN ₽26 328 +3,69% Купить
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло $30 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real Time. Это рекорд для российского списка Forbes.

Состояние Потанина увеличилось на фоне роста стоимости акций «Норникеля». По состоянию на 22:10 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 270 руб. за бумагу, в то время как 1 февраля стоимость акции составила 24 866 руб., а 30 декабря — 23 682 руб.

В первую тройку богатейших россиян по версии Forbes также вошел председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, бизнесмену и его семье принадлежит $28,5 млрд. На третьем месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $26 млрд.

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Владимир Потанин

В начале февраля суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. Авария произошла в конце мая 2020 года. Тогда из разгерметизированного хранилища вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки.

Однако акции «Норникеля» продолжили расти, несмотря на решение суда. Потанин, в свою очередь, назвал его уроком и сообщил, что компания в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности.

Сам бизнесмен на прошлой неделе выделил 500 млн руб. из личных средств на лабораторию по созданию «умных» материалов, которой будет руководить лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов. Лаборатория сможет работать на эти деньги пять лет. «Умные» материалы, разработкой которых она займется, могут быть использованы при создании сверхчувствительных сенсоров нового поколения, которые нужны для изучения человеческого мозга.

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