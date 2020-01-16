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Замглавы Минстроя стал кандидатом на пост главы мусорной госкомпании

Кандидатом на должность гендиректора «Российского экологического оператора» стал замглавы Минстроя Никита Стасишин. Компания два месяца работает без руководителя, но назначение может затянуться из-за отставки правительства
Никита Стасишин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Новым руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО), курирующего мусорную реформу, может быть назначен замглавы Минстроя Никита Стасишин. Об этом РБК рассказал топ-менеджер одной из компаний — операторов по вывозу отходов, подтвердили источник, близкий к РЭО, и федеральный чиновник.

Первый гендиректор РЭО Денис Буцаев ушел в отставку 22 ноября, не проработав на этому посту и года. После его ухода должность остается вакантной почти два месяца.

На прошлой неделе новый кандидат приходил в Белый дом на собеседование к премьеру Дмитрию Медведеву, и его назначение должно было состояться в ближайшее время, рассказал РБК источник, близкий к правительству. 15 января Стасишина ждали в РЭО для знакомства, но он там не появился, утверждает близкий к этой госкомпании собеседник.

Распоряжение о назначении Стасишина будет подписано до конца недели, сказал один из собеседников РБК еще до того, как стало известно об отставке самого Медведева. Смена правительства может затянуть процедуру утверждения кандидата, уточнил он уже после заявления премьера.

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В пресс-службе Минстроя сообщили РБК, что не обладают информацией о том, что Стасишин планирует сменить работу. «Он работает в министерстве в обычном режиме», — отметили в пресс-службе. Заместитель гендиректора РЭО по связям с общественностью РЭО и представитель вице-премьера Алексея Гордеева (курирует мусорную реформу) отказались от комментариев.

Когда стало известно об уходе Буцаева, источники РБК говорили, что на посту гендиректора «Российского экологического оператора» ему не хватило аппаратного веса, чтобы получить финансирование для строительства инфраструктуры по вывозу, хранению и переработке мусора. Уже через несколько дней после его отставки Гордеев заявил, что новым главой РЭО станет еще один выходец из Минстроя, аудитор Счетной палаты Михаил Мень. «В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», — заявил вице-премьер. Но назначения так и не произошло, а два источника в Кремле и правительстве сообщили РБК, что кандидатура Меня не прошла согласование.

Стасишин родился в 1986 году в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. До прихода на госслужбу он работал в Национальной вендинговой компании, а затем — в администрации Центрального района Петербурга и комитете по развитию транспортной инфраструктуры города. В 2012 году он был назначен заместителем гендиректора ГУП «Московский областной дорожный центр», через год перешел в Минстрой на должность заместителя директора департамента жилищной политики, в ноябре 2016 года был назначен замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. В каждом регионе должны появиться схемы сбора, обработки и утилизации мусора, также предполагается ввести конкурсный отбор региональных операторов. Российский экологический оператор начал деятельность в апреле 2019 года. За полгода компания провела ревизию работы операторов в большинстве регионов и разработала методику ее оценки, а также сформулировала и отправила на согласование в профильные ведомства список мер, как поддержать отрасль обращения твердых коммунальных отходов (ТКО), сказал в интервью РБК Буцаев. «Можно смело сказать, что новая система обращения с ТКО заработала. И по масштабу может сравниться с крупнейшими инфраструктурными и технологическими реформами за 15–20 лет», — отметил он.

Однако реформа столкнулась с проблемами. Главные из них — невысокая собираемость платежей за вывоз отходов (среди юрлиц — до 70%, среди населения — до 30%), протесты против строительства новых объектов хранения, переработки и сжигания мусора. Самые массовые выступления проходили в Архангельской области, где планируется построить комплекс переработки отходов (Шиес), Калужской области (экотехнопарк Михали), Московской области и Татарстане (строительство мусоросжигательных заводов). По итогам 2019 года 20 региональных операторов по вывозу отходов (10% от их общего числа) из 17 регионов находятся в зоне риска банкротства, предупредил директор департамента взаимодействия с регионами и региональными операторами РЭО Андрей Лаптев. Буцаев называл причинами сложного положения таких компаний ошибки в тарифных решениях и нормативах накопления мусора, низкую платежную дисциплину, а также несоответствие фактического объема твердых коммунальных отходов нормам, предусмотренным региональными территориальными схемами.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Надежда Федорова, Тимофей Дзядко
Теги: мусор, кадровые изменения, реформа, Минстрой РФ
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