Замглавы Минстроя стал кандидатом на пост главы мусорной госкомпании

Кандидатом на должность гендиректора «Российского экологического оператора» стал замглавы Минстроя Никита Стасишин. Компания два месяца работает без руководителя, но назначение может затянуться из-за отставки правительства

Никита Стасишин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Новым руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО), курирующего мусорную реформу, может быть назначен замглавы Минстроя Никита Стасишин. Об этом РБК рассказал топ-менеджер одной из компаний — операторов по вывозу отходов, подтвердили источник, близкий к РЭО, и федеральный чиновник.

Первый гендиректор РЭО Денис Буцаев ушел в отставку 22 ноября, не проработав на этому посту и года. После его ухода должность остается вакантной почти два месяца.

На прошлой неделе новый кандидат приходил в Белый дом на собеседование к премьеру Дмитрию Медведеву, и его назначение должно было состояться в ближайшее время, рассказал РБК источник, близкий к правительству. 15 января Стасишина ждали в РЭО для знакомства, но он там не появился, утверждает близкий к этой госкомпании собеседник.

Распоряжение о назначении Стасишина будет подписано до конца недели, сказал один из собеседников РБК еще до того, как стало известно об отставке самого Медведева. Смена правительства может затянуть процедуру утверждения кандидата, уточнил он уже после заявления премьера.