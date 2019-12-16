Мусорная госкомпания насчитала 20 региональных операторов в зоне риска

20 региональных операторов (около 10% от общего числа) в 17 регионах страны могут прекратить вывоз бытового мусора. Это в том числе связано с ошибками в тарифных решениях и «низкой платежной дисциплиной»

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

По итогам 2019 года 20 региональных операторов находятся в зоне риска с предоставлением услуги по вывозу бытового мусора (твердых коммунальных отходов, ТКО), заявил директор департамента взаимодействия с регионами и региональными операторами «Российского экологического оператора» (РЭО) Андрей Лаптев. Сообщение компании есть у РБК.

По его словам, 20 операторов работают в 17 регионах страны. В ноябре занимавший пост главы РЭО Денис Буцаев говорил в интервью РБК, что в России «200 с лишним» региональных операторов, и в зоне риска находятся около 10% из них. Среди причин такой ситуации госкомпания называет ошибки в тарифных решениях и нормативах накопления мусора, «низкую платежную дисциплину», а также несоответствие фактического образования ТКО объему, предусмотренному региональной территориальной схемой («карта мусора» с объектами образования отходов и логистическими путями).

В РЭО также назвали 10 субъектов с «лучшими практиками» по вывозу бытового мусора. Это Московская, Тюменская, Липецкая, Мурманская, Ярославская, Брянская, Саратовская, Белгородская области, республики Татарстан и Удмуртия.

Денис Буцаев в интервью РБК уточнял, что одна из главных проблем при реализации мусорной реформы — уровень неплатежей за вывоз мусора. Среди населения он составляет 20–35%, среди юрлиц — 65–70%. В конце осени на посту главы Буцаева сменил бывший глава Минстроя Михаил Мень. Собеседники РБК связывали отставку Буцаева с нехваткой аппаратного веса.