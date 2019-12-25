Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах

По словам главы «Ростеха», стране нужно до 30 таких комплексов, при этом один из них необходимо построить неподалеку от Сочи

Сергей Чемезов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса. При этом один из таких заводов, по словам Чемезова, должен появиться неподалеку от Сочи.

«Не обязательно рядом с Сочи, но где-то на достаточно близком расстоянии, чтобы можно было возить мусор. Потому что сегодня мусор из Сочи возят в Краснодар, а это огромное количество километров», — пояснил он.

Ранее заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Киселев заявил ТАСС, что администрация Сочи считает целесообразным построить мусоросжигательный завод мощностью не менее 400 тыс. т отходов в год, и площадка для его возведения внесена в проект обновленного генплана Сочи.

Чемезов отметил, что «Ростех» намерен расширять планы строительства мусоросжигательных заводов, используя «наиболее продвинутую» на сегодняшний день технологию Hitachi Zosen Inova AG.

Ранее стало известно, что Чемезов предложил наделить «Ростех» функциями федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы).