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Глава РЭО назвал «заматывающие» мусорную реформу регионы
По словам Дениса Буцаева, в некоторых направлениях чувствуется сильное сопротивление. В результате все что-то делают, а результата нет

Забайкалье, Курганская область, Еврейская АО и Ненецкий АО больше всех «заматывают» процесс мусорной реформы.Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК.

«Чувствую достаточно сильное сопротивление в некоторых направлениях. Оно выражается в заматывании процесса, когда вроде бы что-то все делают, но результата нет. Эта ситуация самая опасная», — сказал он.

Буцаев рассказал, что в таком случае экологический оператор прописывает «дорожные карты» «буксующими» регионам, ставя реперные точки. «Давление в отношении не справляющихся регионов достаточно существенно для того, чтобы они справлялись. За исключением регионов, которые я могу посчитать по пальцам на одной руке», — отметил он.

«Если (регионы в направлении реформы. — РБК) не двигаются, то все рассказы по поводу того, что у нас работа кипит, не действуют», — подчеркнул Буцаев.

Общество
Оператор мусорной реформы предупредил о банкротстве компаний в регионах

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. Она предусматривает появление в каждом регионе схемы, которая описывает, где образуются отходы и как они затем утилизируются, а также предполагает конкурсный отбор региональных операторов для сбора и утилизации мусора.

Всего в России были выбраны 245 региональных операторов. Как ранее заявлял заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин, около 10% из них находятся в тяжелом финансовом состоянии и без поддержки в скором времени могут обанкротиться.

Проблемой, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), является низкая собираемость платежей за вывоз мусора (в среднем менее 60% в месяц). Другим минусом стало изменение тарифов и нормативов вывоза мусора после заключения соглашений: ставки для операторов в первом полугодии повышались в пяти регионах страны — от 0,52% до 38,74%.

В январе курирующий природопользование вице-премьер Алексей Гордеев на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым сообщил, что сбор твердых отходов будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека. «Мы видим в будущем, если сумеем организовать раздельный сбор той части (отходов), которая будет утилизироваться, а этого можно достаточно быстро достичь в течение одного-двух лет, и она будет поступать в промышленность как вторичное сырье, за эту часть население не будет платить», — сказал он.

По данным Финэкспертизы, минимальный средний уровень тарифа регионального мусорного оператора зафиксирован в Дагестане (273 руб. за кубометр), а самые высокие средние тарифы региональных операторов — 1697 руб. за кубометр отходов — установлены в Красноярском крае. В зависимости от зоны деятельности и выбранного регионального оператора, стоимость услуги в регионе варьируется от 906 до 2488 руб. за 1 м³. Чуть ниже средние тарифы в Чукотском автономном округе — 1431 руб. за 1 м³.

Теги: мусор, реформа, отставание, регионы России
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