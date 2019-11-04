Глава РЭО назвал «заматывающие» мусорную реформу регионы

По словам Дениса Буцаева, в некоторых направлениях чувствуется сильное сопротивление. В результате все что-то делают, а результата нет

Забайкалье, Курганская область, Еврейская АО и Ненецкий АО больше всех «заматывают» процесс мусорной реформы.Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК.

«Чувствую достаточно сильное сопротивление в некоторых направлениях. Оно выражается в заматывании процесса, когда вроде бы что-то все делают, но результата нет. Эта ситуация самая опасная», — сказал он.

Буцаев рассказал, что в таком случае экологический оператор прописывает «дорожные карты» «буксующими» регионам, ставя реперные точки. «Давление в отношении не справляющихся регионов достаточно существенно для того, чтобы они справлялись. За исключением регионов, которые я могу посчитать по пальцам на одной руке», — отметил он.

«Если (регионы в направлении реформы. — РБК) не двигаются, то все рассказы по поводу того, что у нас работа кипит, не действуют», — подчеркнул Буцаев.