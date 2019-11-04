Глава РЭО назвал «заматывающие» мусорную реформу регионы

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. Она предусматривает появление в каждом регионе схемы, которая описывает, где образуются отходы и как они затем утилизируются, а также предполагает конкурсный отбор региональных операторов для сбора и утилизации мусора.
Всего в России были выбраны 245 региональных операторов. Как ранее заявлял заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин, около 10% из них находятся в тяжелом финансовом состоянии и без поддержки в скором времени могут обанкротиться.
Проблемой, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), является низкая собираемость платежей за вывоз мусора (в среднем менее 60% в месяц). Другим минусом стало изменение тарифов и нормативов вывоза мусора после заключения соглашений: ставки для операторов в первом полугодии повышались в пяти регионах страны — от 0,52% до 38,74%.
В январе курирующий природопользование вице-премьер Алексей Гордеев на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым сообщил, что сбор твердых отходов будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека. «Мы видим в будущем, если сумеем организовать раздельный сбор той части (отходов), которая будет утилизироваться, а этого можно достаточно быстро достичь в течение одного-двух лет, и она будет поступать в промышленность как вторичное сырье, за эту часть население не будет платить», — сказал он.
По данным Финэкспертизы, минимальный средний уровень тарифа регионального мусорного оператора зафиксирован в Дагестане (273 руб. за кубометр), а самые высокие средние тарифы региональных операторов — 1697 руб. за кубометр отходов — установлены в Красноярском крае. В зависимости от зоны деятельности и выбранного регионального оператора, стоимость услуги в регионе варьируется от 906 до 2488 руб. за 1 м³. Чуть ниже средние тарифы в Чукотском автономном округе — 1431 руб. за 1 м³.