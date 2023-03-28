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СК возбудил еще одно дело по делу телеграм-канала «Адские бабки»

СК возбудил еще одно дело по делу администраторов телеграм-канала «Адские бабки»
Завершено предварительное следствие по делу администраторов телеграм-канала «Адские бабки». Следствие возбудило еще одно дело в отношении неустановленных лиц по факту вымогательства у вице-президента Промсвязьбанка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В понедельник, 27 марта, в следственном управлении по Юго-Восточному административному округу ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которых подозревают в вымогательстве денег у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с материалами дела, информацию подтвердил другой источник, близкий к столичному главку СК.

Адвокат Елена Федулова, представляющая в суде интересы участницы дела «Адских бабок» Ольги Архаровой, подтвердила эту информацию и в то же время уточнила, что дело было выделено «в отношении неустановленных лиц по достоверно не установленным эпизодам». «Оно не касается Промсвязьбанка и Ушакова, в нем все не установлено», — добавила адвокат.

Дело выделили в отдельное производство по факту вымогательства в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). Уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье от семи до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Елена Федулова сообщила РБК, что по старому делу 13 марта девушкам предъявили обвинение в окончательной редакции, в котором содержится один эпизод, связанный с Ушаковым. «Вчера нам было объявлено об окончании следственных действий и начале ознакомления с материалами дела», — сообщила адвокат.

В материалах дела говорится, что медиаменеджеры Инна Чурилова и Ольга Архарова, журналистка Александра Баязитова (администраторы телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия) и «иные неустановленные лица, администрирующие телеграм-канал «Адские бабки», вымогали деньги у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».

По версии следствия, Баязитова выполняла функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу.

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В июне 2022 года девушки потребовали 420 тыс. руб. за блок на упоминание любой информации об Ушакове. В июле того же года они выдвинули требование перевести 1 200 000 руб. за неразмещение «позорящей информации» в течение одного квартала. Адвокат Елена Федулова утверждает со ссылкой на материалы дела, что такого рода информацией следствие считает сведения о судимости Ушакова по ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»).

В то же время Дорогомиловский районный суд Москвы еще в апреле 2019 года отказал в иске Александру Ушакову, который подавал его в отношении компании «Гугл ЭлЭлСи». В заявлении говорилось о необходимости прекращения оператором поисковой системы выдачи сведений о судимости, имеющих отношение к истцу. Тогда суд отказал в удовлетворении исковых требований и признал информацию о судимости Ушакова общественно значимой. Решение суда есть в распоряжении РБК.

Всех трех арестовали в августе прошлого года. Александру Баязитову и Ольгу Архарову отправили в СИЗО, Инну Чурилову — под домашний арест (она заключила досудебное соглашение со следствием). В августе 2022 года депутат Госдумы Евгений Попов призвал рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения арестованной журналистке Александре Баязитовой из-за проблем со здоровьем на домашний арест.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ГСУ СКР вымогательство журналист
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