СМИ узнали о планах отложить запуск криптовалюты Дурова на срок до года

СМИ узнали о планах отложить запуск криптовалюты Дурова на срок до года

Для урегулирования вопроса с SEC запуск TON может быть перенесен на срок до года. Власти США ранее поставили под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram, запуск операций с которой должен состояться до конца октября

Запуск криптовалютной платформы Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может быть перенесен на полгода или год, пишет Forbes со ссылкой на двух инвесторов. Информацию подтверждает источник ТАСС, специализирующийся на криптоактивах.

«Команда Дурова уверена, что за это время сможет урегулировать все спорные вопросы с SEC», — сказал один из инвесторов.

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