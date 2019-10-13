СМИ сообщили о готовности Дурова отложить запуск TON

Команда блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова рассматривает возможность переноса запуска проекта в связи с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщают ТАСС и The Bell со ссылкой на письмо компании к инвесторам.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эту проблему, и надеемся предоставить новую информацию в течение следующей недели», — сказано в письме. Там указано, что компания рассматривает разные варианты выхода из сложившейся ситуации, в том числе и перенос даты запуска криптовалюты Gram, который должен состояться 31 октября.

В пятницу, 11 октября, SEC сообщила, что добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров — Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. В комиссии считают, что компания осуществила первичное размещение (ICO) токенов Gram в США без соответствующей регистрации. Из иска комиссии следует, что в январе—марте 2018 года Telegram продал примерно 2,9 млрд Gram 171 покупателю и привлек $1,7 млрд. При этом значительная часть от этой суммы поступила от инвесторов США.