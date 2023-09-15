Британия прекратила расследование против Фридмана по обходу санкций

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA, National Crime Agency) прекратило расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана по подозрению в обходе санкций, сообщил Bloomberg представитель ведомства.

«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года, — сказал он. — Продолжаются расследования в отношении связанных с ними подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование».

Ордер на обыск признали недействительным.

Фридман отказался комментировать это решение, пишет агентство.

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