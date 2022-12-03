В Лондоне задержали бизнесмена из России по подозрению в отмывании денег

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

В Лондоне сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали российского бизнесмена, имя которого не называется, и двух его сообщников по подозрению в совершении ряда преступлений, сообщается на сайте NCA.

«Национальное агентство по борьбе с преступностью провело крупную операцию по задержанию российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний», — говорится в сообщении.

58-летний бизнесмен был задержан 1 декабря в своем доме в Лондоне офицерами отдела по борьбе с клептократией NCA. Помимо него, по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям NCA под стражу взяли 35-летнего мужчину, после того как его видели выходящим с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными. Третьим стал 39-летний бывший бойфренд нынешнего партнера бизнесмена, его задержали в его доме в Пимлико по подозрению в отмывании денег и заговоре с целью мошенничества. Все трое были допрошены сотрудниками NCA и освобождены под залог.

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