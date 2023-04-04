FT узнала о прекращении части расследования против Фридмана в Британии

FT: в Британии прекращено расследование по двум из трех пунктов обвинения против Фридмана

FT пишет, что Фридмана подозревают в отмывании денег, обвинения в сговоре с целью обмана МВД и лжесвидетельства сняты. В декабре сообщалось о его задержании в Лондоне, его отпустили под залог, говорили источники РБК

Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование против российского бизнесмена Михаила Фридмана по двум из трех пунктов предъявленных ему ранее обвинений, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет о снятии обвинений в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью совершения лжесвидетельства. Однако подозрения в отмывании денег все еще остаются в силе, рассказали собеседники издания.

NCA подтвердило газете, что частично прекратило расследование против богатого 58-летнего россиянина, задержанного в Лондоне в декабре прошлого года. Фридман ли это, агентство не уточнило.

РБК направил запрос в Альфа-банк, долей в котором владеет Фридман.

3 декабря NCA сообщило о задержании в Лондоне российского бизнесмена по подозрению в трех преступлениях, перечисленных источниками FT. Имя Фридмана так же не называлось. Источники РБК и ТАСС рассказали, что бизнесмена в итоге освободили под залог, он составил £150 тыс. В Альфа-банке отрицали, что Фридман имеет отношение к этой истории.

Помимо бизнесмена тогда были задержаны еще два человека. Одного из мужчин видели выходящим с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными. Их также освободили под залог.

В марте стало известно, что Фридман, находящийся под западными санкциями, продаст свою долю в 32,9% в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк. Такое же решение принял другой крупный акционер Петр Авен, он тоже включен в санкционные списки и владеет 12,4% акций. Владельцем этих пакетов может стать третий бенефициар Андрей Косогов, его доля уже превышает 40%.

FT писала, что сумма сделки может составить 178 млрд руб. ($2,3 млрд). Таким образом бизнесмены хотят избавиться от санкций, введенных против них, предположила газета.