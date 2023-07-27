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Война санкций ,  
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Защита Фридмана назвал компромат о Саддаме причиной обыска в Лондоне

Защита Фридмана: компромат был причиной для обыска в лондонском особняке миллиардера
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Война санкций
Британские следователи провели в конце 2022 года обыск в доме Фридмана в Лондоне. Адвокаты бизнесмена указали, что те действовали на основании недоказанных обвинений, британское ведомство частично согласилось с доводами
Вид на Атлон Хаус
Вид на Атлон Хаус (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Обыски в лондонском особняке миллиардера Михаила Фридмана (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд) в прошлом декабре прошли на основании «компромата», в числе которого были недоказанные обвинения. Об этом на слушаниях в лондонском суде заявили адвокаты бизнесмена, пишет Bloomberg.

По их словам, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ввело судей в заблуждение во время подачи заявки об ордере на обыск, а следователи чрезмерно доверились отчету от 2007 года, составленному частной разведывательной компанией Stratfor. Представители NCA согласились, что ордер следует отменить, однако расследование по возможному уклонению от исполнения санкций будет продолжено.

В отчете Stratfor утверждалось, что «Альфа-групп» Фридмана платила иракскому лидеру Саддаму Хусейну в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие», финансировала одну из крупнейших сетей организованной преступности в России и занималась отмыванием денег властей Колумбии и наркокартелей.

Адвокаты Фридмана подчеркивают, что ни одно из обвинений никогда не было подтверждено ни одним авторитетным правоохранительным ведомством. Кроме того, обвинения «были абсолютно типичными для классического компромата — порочащая и недостоверная информация, собранная и используемая для создания негативного образа и оказания влияния».

Фридман попал под санкции Евросоюза и Великобритании прошлой весной, вскоре после начала военной операции России на Украине. Его активы были заморожены, он покинул посты в руководстве Альфа-банка, с тех пор бизнесмен живет в Лондоне.

Он называл полномасштабные бои на Украине «трагедией для обоих народов», но, как указывал Bloomberg, он воздерживался от прямой критики президента Владимира Путина, и потому все равно столкнулся с санкциями. Из-за ограничений теперь бизнесмену необходимо подавать заявку на разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить, является ли «разумным» его запрос.

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«Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — говорил Фридман прошлой весной. Этим летом его защита заявила, что жизнь Фридмана из-за санкций оказалась разрушена, а сам он не является «пособником» российских властей, и не поддерживал военные действия на родной Украине — предприниматель родился во Львове.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Фридман обыски Великобритания компромат Саддам Хусейн
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