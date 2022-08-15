Во «Вкусно — и точка» предложили названия для «Биг Мака» и «Макфлурри»

«Биг Мак» может вернуться в Россию под названием «Биф Хит» или «Биг Хит», а мороженое «Макфлурри» — под названием «Айс де Люкс». Такие заявки на регистрацию торговой марки подал в Роспатент владелец сети «Вкусно — и точка»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак», следует из базы данных Роспатента.

Юридическое лицо сети ресторанов — ООО «Система ПБО» — подало заявки на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого, а также на товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит» в категории сэндвичей.

В пресс-службе компании подтвердили РБК, что речь идет о вариантах названий для мороженого «Макфлурри» и «Биг Мака». В компании уточнили, что итоговое обновленное меню сети «пока в работе».

Глава сети ресторанов Олег Пароев ранее говорил РБК, что, несмотря на технические изменения — замену ингредиентов соуса в бургере и технологии производства десерта, — аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри» по вкусу отличаться от оригиналов не будут.



После ухода «Макдоналдса» из России бизнес компании выкупил один из трех российских франчайзи сети — бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «ГиД», которое с 2015 года развивало сеть «Макдоналдс» в Сибири. На конец 2021 года в России работало 847 ресторанов сети, 25 из них были под управлением компании Говора. Теперь Говор развивает весь бизнес под новым брендом — «Вкусно — и точка».

Гендиректор Олег Пароев во время открытия первых ресторанов обновленной сети говорил, что им удалось сохранить поставщиков. Тогда же он сообщил, что некоторые позиции из прежнего меню, в том числе бургеры «Биг Мак» и десерты «Макфлурри», в новой сети предлагать не будут — из-за устойчивой ассоциации с брендом «Макдоналдс».

В ранее открытых ресторанах «Вкусно — и точка» сейчас подают бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри» в меню открытых ресторанов «Вкусно — и точка» не значились.

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В конце июня в меню сети с новым наименованием и измененным рецептом также вернулся сэндвич «Биг Тейсти» — под названием «Биг Спешл».