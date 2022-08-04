Во «Вкусно — и точка» появятся кофейни с чизкейками и сырниками
Со следующей недели в предприятиях сети быстрого питания «Вкусно — и точка» откроются кафе, они будут действовать в тех точках сети, в которых располагались и ранее (во времена «Макдоналдса». — РБК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее. В меню кафе вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты», — говорится в сообщении.
Также в кофейнях «Вкусно — и точка» перезапустят специальные предложения программы лояльности, что позволит покупателям приобрести продукты кафе по выгодным ценам. По этой программе каждый шестой кофе будет в подарок.
«Для посетителей также будет доступна программа «Счастливый час», в рамках которой при покупке «Выпечки дня» или «Десерта дня» в определенное время гости смогут приобрести за один рубль один из напитков на выбор: маленькую порцию американо или капучино», — рассказали во «Вкусно — и точка».
В кафе «Вкусно — и точка» помимо классических горячих и холодных напитков будут давать и некоторые новинки. Например, айс-кофе «Кленовый пекан».
«В ассортимент также войдут чиабатта с ветчиной и сыром, чиабатта с тунцом, два вида круассанов, а также популярные десерты: пекан, карамельный и клубничный чизкейк, тирамису, премиальный яблочный пирог, шоколадное печенье, торт рикотта с грушей и, конечно, сырники», — рассказали в пресс-службе, отметив, что со временем меню кафе будет меняться и дополняться другими позициями.
«Макдоналдс» решил уйти из России и продать свой бизнес после начала военных действий на Украине. Вместе с «Макдоналдсом» ушла сеть кофеен «МакКафе».
Покупателем «Макдоналдса» стал бизнесмен Александр Говор. По условиям договора новый владелец не может использовать бренд, логотип и названия некоторых блюд.
Первые рестораны быстрого питания под новым названием открылись в России 12 июня. К концу июля было открыто более 300 точек из 850.
Глава «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью телеканалу РБК в конце июля говорил, что сотрудникам, находящимся в простое, платили среднюю зарплату и за это время никого не сократили. С начала работы «Вкусно — и точка» было нанято 9 тыс. сотрудников. Пароев также объяснил, с чем связан рост цен в меню. По его словам, цены «немного подросли» из-за того, что подорожали закупки.