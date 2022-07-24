Олег Пароев пообещал, что несмотря на технические изменения (замену ингредиентов соуса в бургере и технологию производства десерта) аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри» по вкусу не будут отличаться от оригиналов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену «Макдоналдсу» в России, появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри», рассказал в интервью телеканалу РБК гендиректор новой сети Олег Пароев.

Изначально в меню ресторанов «Вкусно — и точка», которые открылись 12 июня, были включены позиции, очень похожие на ассортимент ушедшей американской сети. В частности, там продают бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Однако «Биг Мак» и «Макфлурри» в меню «Вкусно — и точка» не значились.

Полную версию интервью с Олегом Пароевым смотрите на телеканале РБК 25 июля в 08:00

Компания в скором времени планирует включить в меню аналоги этих позиций, сообщил Пароев. По его словам, в случае с «Биг Маком» сложность заключается в том, чтобы заменить оригинальный «макдоналдсовский» соус в бургере на аналогичный, не отличающийся по вкусу. «И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а я бы сказал, «интересная задача» по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу, практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака», — подчеркнул гендиректор сети.

«Вкусно — и точка» также готовит к выводу в меню аналог «Макфлурри». Однако, в случае с десертом, сложность заключается в том, что для его производства «Макдоналдс» использует запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом», пояснил Пароев.

По его словам, компания заменит эту технологию. «В самое ближайшее время мы представим замену «Макфлурри», которую, опять-таки, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия, с тем продуктом, к которому они привыкли», — добавил он.

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Помимо этого, в меню «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Хэппи мил» — детского обеда с игрушкой. Как пояснил собеседник РБК, заключать договор франшизы на использование образов героев мультиков сейчас непросто, поскольку картины как правило производились в «недружественных странах». «Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем снова очень скоро продавать наборы с игрушками», — отметил Пароев.

В целом он назвал задачей новой сети возвращение привычного посетителям по «Макдоналдсу» меню. При этом глава компании отметил, что сеть планирует развивать свой собственный бренд через преемственность.

«Для нас важно создать преемственность и объяснить нашим гостям, что мы — не что-то новое, возникшее из ниоткуда, а мы — действительно полноценный преемник «Макдоналдса» в России. И у нас остались те же стандарты качества: та же вкусная продукция, та же система оценки, отбора поставщиков, логистики, те же доступные цены, та же атмосфера, те же декоры, те же здания, та же команда, те же люди. Все то же самое. Первый этап нашей рекламной кампании цементирует, скажем так, понимание того, что мы в принципе такие же, те же самые, как были при «Макдоналдсе», — пояснил Пароев.

«Макдоналдс» закрыл все свои российские рестораны в марте, а позже принял решение их продать. Покупателем выступил предприниматель Александр Говор, который уже развивал несколько ресторанов «Макдоналдс» в Сибири.

В июне на базе бывших заведений «Макдоналдса» открылись рестораны сети «Вкусно и точка». По условиям сделки новые владельцы не могут использовать прежний бренд, логотип и ряд позиций меню.