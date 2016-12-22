ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,46 65,39 EUR Нал. 76,74 74,49 USD Бирж. 66,42 -1,38 EUR Бирж. 75,29 -2,04 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6031,20 -212,40 IMOEX 2282,88 -0,12% RTSI 1081,50 +2,05% Brent 72,66 +0,79% DJIA 25309,18 +0,48% Nasdaq 7865,08 +0,58%
Попавшая под санкции UC Rusal получит $500 млн дивидендов от «Норникеля»
Лента новостей
Собянин предложил запретить водить такси держателям иностранных прав 21:17, Политика За полгода «Газпром» увеличил поставки газа юго-восток Украины на 10,4% 21:04, Финансы Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 20:49, РБК и Сбербанк Минтранс предложил соединить Краснодар и Махачкалу скоростной магистралью 20:44, Общество Вместо Америки: найдет ли Турция новых партнеров 20:42, Политика В ОНК заявили об отказе врачей СИЗО оперировать обвиняемого в госизмене 20:30, Общество Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — ПАОК. Онлайн 20:30, Спорт Появилась съемка с дрона места обрушения моста в Генуе 20:14, Общество Фернандо Алонсо объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» 20:12, Спорт Попавшая под санкции UC Rusal получит $500 млн дивидендов от «Норникеля» 20:07, Бизнес В Госдепе рассказали о «ненормальном» российском спутнике 19:56, Политика Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки 19:51, Общество Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо 19:48, Бизнес Как проверить работу печени всего за 40 секунд 19:48, РБК и Тест печени В Крыму прокомментировали слова Вайкуле об условии поездки на полуостров 19:31, Общество Мобиус предупредил о возможном введении Турцией запрета на вывод капитала 19:27, Финансы В СПЧ рассказали об отмене решения суда о запрете картины Васи Ложкина 19:20, Общество МОК включил хоккей в программу Олимпиады-2022 в Пекине 19:15, Спорт Доходы членов правления «Газпрома» выросли на четверть 19:13, Бизнес МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга лучших университетов мира 19:08, Общество Минтранс подготовился к прекращению Киевом железнодорожного сообщения 19:04, Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group снизилась на 23,5% 18:57, Бизнес Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди погибших в Генуе 18:49, Общество Израиль в последний день нашел нужные для проведения «Евровидения» деньги 18:45, Общество 7 лучших приложений для путешествий 18:45, РБК Стиль и ASUS Суд отклонил иск против Ripple о манипуляции ценой токена 18:43, Крипто Шесть стран ЕС решили принять мигрантов с судна Aquarius 18:42, Политика Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для медицинских изделий 18:41, Бизнес
Попавшая под санкции UC Rusal получит $500 млн дивидендов от «Норникеля»
Бизнес, 20:07
0
Попавшая под санкции UC Rusal получит $500 млн дивидендов от «Норникеля»
«Норникель» выплатит $1,8 млрд акционерам за первое полугодие 2018 года, из них на долю UC Rusal приходится $500 млн. Несмотря на санкции США, компания Дерипаски недавно уже получила дивиденды за прошлый год
Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет директоров «Норильского никеля» 14 августа рекомендовал внеочередному собранию акционеров направить на дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года 122,8 млрд руб. (около $1,8 млрд, или 60% EBITDA). Об этом говорится в сообщении компании. ​

Собрание акционеров назначено на 19 сентября, выплаты в случае их одобрения будут производиться в ​октябре—ноябре. Второй по размеру крупнейший акционер «Норникеля» — UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8%) — может претендовать на $500 млн дивидендов.

FT узнала о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+ из-за санкций
Бизнес

Выплаты «Норникеля» помогают UC Rusal справляться с долговой нагрузкой — в конце июня чистый долг компании составлял $7,9 млрд. Но 6 апреля UC Rusal и Дерипаска попали в санкционный список SDN, что поставило под вопрос возможность получения этих средств. OFAC — подразделение Минфина США, отвечающее за соблюдение санкционного режима, — в конце мая даже выпустило разъяснение, в котором говорилось, что такие выплаты несут риск для компании, распределяющей прибыль среди акционеров под санкциями. Тогда источники Financial Times сообщали, что это разъяснение усложнило ситуацию и «Норникель» рассматривал возможность перечислять дивиденды, причитающиеся UC Rusal, на специальный эскроу-счет.

Однако, как стало известно РБК, UC Rusal уже получила дивиденды от «Норникеля» по итогам 2017 года — $434 млн из $1,6 млрд выплат, которые собрание акционеров утвердило в июне. «Норникель» выполнил решение июньского собрания, выплатив итоговые дивиденды за 2017 год всем акционерам (они должны были получить их в июле—августе), сообщил РБК представитель компании. Компания платит дивиденды акционерам не напрямую, а через депозитарий, уточнил он. «Выплата прошла в обычном режиме», — добавил источник, близкий к UC Rusal. Представитель UC Rusal отказался от комментариев. ​

С учетом переговоров UC Rusal с Минфином США о снятии санкций, скорее всего, компания получит от «Норникеля» дивиденды и за первое полугодие 2018 года, говорят опрошенные РБК эксперты. Риски для «Норникеля» попасть под вторичные санкции в случае выплат дивидендов компании Дерипаски крайне низкие, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин. «На политическом уровне есть движения в сторону снятия санкций с алюминиевой компании, Минфин США уже пошел на некоторые послабления, в связи с чем полагаю, что эта операция не находится в зоне риска», — сказал он.

Дерипаска не согласился с условиями OFAC по выводу Rusal из-под санкций
Бизнес

С ним согласен партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич, который напоминает, что «Норникель» выплачивает дивиденды не одной UC Rusal, а всем акционерам сразу.

Согласно дивидендной политике «Норникеля», акционеры могут рассчитывать на выплаты в размере 60% от уровня EBITDA, если показатель долговой нагрузки (отношение чистого долга к EBITDA) не превышает 1,8. По итогам первого полугодия 2018 года чистый долг компании равнялся 1,1 EBITDA. Компания прогнозирует, что к концу года этот показатель не превысит 1,3.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal
Главное
Минтранс подготовился к прекращению Киевом железнодорожного сообщения Экономика
Материалы по теме
Санкции США помешают UC Rusal заключить новые контракты на 2019 год Бизнес
UC Rusal законсервирует завод из-за санкций Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter