Попавшая под санкции UC Rusal получит $500 млн дивидендов от «Норникеля»

«Норникель» выплатит $1,8 млрд акционерам за первое полугодие 2018 года, из них на долю UC Rusal приходится $500 млн. Несмотря на санкции США, компания Дерипаски недавно уже получила дивиденды за прошлый год

Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет директоров «Норильского никеля» 14 августа рекомендовал внеочередному собранию акционеров направить на дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года 122,8 млрд руб. (около $1,8 млрд, или 60% EBITDA). Об этом говорится в сообщении компании. ​

Собрание акционеров назначено на 19 сентября, выплаты в случае их одобрения будут производиться в ​октябре—ноябре. Второй по размеру крупнейший акционер «Норникеля» — UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8%) — может претендовать на $500 млн дивидендов.

Выплаты «Норникеля» помогают UC Rusal справляться с долговой нагрузкой — в конце июня чистый долг компании составлял $7,9 млрд. Но 6 апреля UC Rusal и Дерипаска попали в санкционный список SDN, что поставило под вопрос возможность получения этих средств. OFAC — подразделение Минфина США, отвечающее за соблюдение санкционного режима, — в конце мая даже выпустило разъяснение, в котором говорилось, что такие выплаты несут риск для компании, распределяющей прибыль среди акционеров под санкциями. Тогда источники Financial Times сообщали, что это разъяснение усложнило ситуацию и «Норникель» рассматривал возможность перечислять дивиденды, причитающиеся UC Rusal, на специальный эскроу-счет.

Однако, как стало известно РБК, UC Rusal уже получила дивиденды от «Норникеля» по итогам 2017 года — $434 млн из $1,6 млрд выплат, которые собрание акционеров утвердило в июне. «Норникель» выполнил решение июньского собрания, выплатив итоговые дивиденды за 2017 год всем акционерам (они должны были получить их в июле—августе), сообщил РБК представитель компании. Компания платит дивиденды акционерам не напрямую, а через депозитарий, уточнил он. «Выплата прошла в обычном режиме», — добавил источник, близкий к UC Rusal. Представитель UC Rusal отказался от комментариев. ​

С учетом переговоров UC Rusal с Минфином США о снятии санкций, скорее всего, компания получит от «Норникеля» дивиденды и за первое полугодие 2018 года, говорят опрошенные РБК эксперты. Риски для «Норникеля» попасть под вторичные санкции в случае выплат дивидендов компании Дерипаски крайне низкие, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин. «На политическом уровне есть движения в сторону снятия санкций с алюминиевой компании, Минфин США уже пошел на некоторые послабления, в связи с чем полагаю, что эта операция не находится в зоне риска», — сказал он.

С ним согласен партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич, который напоминает, что «Норникель» выплачивает дивиденды не одной UC Rusal, а всем акционерам сразу.

Согласно дивидендной политике «Норникеля», акционеры могут рассчитывать на выплаты в размере 60% от уровня EBITDA, если показатель долговой нагрузки (отношение чистого долга к EBITDA) не превышает 1,8. По итогам первого полугодия 2018 года чистый долг компании равнялся 1,1 EBITDA. Компания прогнозирует, что к концу года этот показатель не превысит 1,3.