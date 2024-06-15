Bloomberg узнал о возможном уходе французов с урановых рудников в Нигере

Лидер атомной промышленности Франции может потерять право добывать уран на одном из главных месторождений мира. Bloomberg писал об интересе «Росатома» к этим активам, но госкорпорация опровергала эти сведения

Месторождение Имурарен (Фото: Maurice Ascani / orano.group)

Французская компания Orano рискует лишиться права добычи на нигерийском урановом месторождении Имурарен, пишет Bloomberg.

План разработки рудника «не соответствует ожиданиям властей», предупредило министерство горнодобывающей промышленности Нигера в письме, достоверность которого агентству подтвердил представители правительства Нигера. После 19 июня право работы на месторождении может быть отозвано.

Имурарен — одно из крупнейших в мире месторождений урана, запасы оцениваются в 200 тыс. тонн. Нигер на седьмом месте по объемам добычи урана в мире, значительно уступая Казахстану, Канаде и Намибии. В рейтинге крупнейших производителей урана стране также обгоняют Австралия, Узбекистан и Россия. В 2022-м нигерские рудники произвели 2020 тыс. тонн урана против 2508 тыс. тонн в России. Orano — лидер атомной промышленности Франции. За последнее десятилетие из Нигера во Францию поступило 20% от всего импортированного урана.

По сведениям Bloomberg, российская госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с военной хунтой Нигера о приобретении урановых активов, принадлежащих Orano. «Росатом», впрочем, опроверг эти сведения. Компания заверила, что «выстраивает свою работу на зарубежных рынках, основываясь на принципах учета взаимных интересов».

Прошлым летом в Нигере сменилась власть. Демократически избранного президента Мохамеда Базума свергла военная хунта, главой страны стал бывший командующий президентской гвардией Абурахман Чиани. После осуждения переворота со стороны западных стран новые власти разорвали военные соглашения с Францией и США, хунта стала сближаться с Россией.