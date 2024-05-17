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Война санкций ,  
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Российский поставщик урана уведомил о форс-мажоре после указа Байдена

Bloomberg: поставщик урана из России уведомил о форс-мажоре по поставкам в США
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Война санкций
Россия поставляет примерно 20–25% урана, который используется в реакторах США. Восполнение поставок после введения американского запрета на импорт топлива из России сопряжено с риском повышения его стоимости примерно на 20%
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российский поставщик урана и «Техснабэкспорт» (Tenex) 14 мая отправил уведомление о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам ресурса американским компаниям, в том числе Constellation Energy, крупнейшему оператору атомных станций в США, Duke Energy и Dominion Energy, сообщил Bloomberg со ссылкой на документ и на источник, знакомого с этим вопросом.

Компания уведомила американских клиентов что у них есть 60 дней, чтобы добиться отмены закона, который 13 мая подписал президент США Джо Байден. Он запрещает стране импортировать необлученный, низкообогащенный уран, произведенный в России или российским предприятием. Ограничение начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Байден запретил импорт российского урана
Политика
Президент США Джо Байден

В пресс-службе «Росатома» заявили РБК, что считают принятый США закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, «носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг» ядерного топливного цикла (ЯТЦ), подчеркнули там.

Приоритетным направлением для «Росатома» является обеспечение растущих потребностей в урановой продукции российской атомной энергетики, указали в пресс-службе компании. По ее прогнозу, доля атомной генерации в энергобалансе России должна к 2045 году вырасти до 25% (сейчас 20%).

Tenex является головной организацией дивизиона «Сбыт и трейдинг» госкорпорации «Росатом». Организация на протяжении 60 лет представляет отечественную атомную отрасль на мировом рынке. Компания является крупнейшим мировым поставщиком продукции ЯТЦ.

По данным Bloomberg, Россия поставляет примерно 20–25% урана, который используется в реакторах США, что делает ее крупнейшим поставщиком топлива в страну. Агентство писало, что такие продажи приносят Москве около $1 млрд ежегодно. Однако восполнение поставок может оказаться сложной задачей и сопряжено с риском повышения стоимости топлива примерно на 20% (до более чем $200 за фунт).

Байден запретил импорт российского урана
Политика
Президент США Джо Байден

Несмотря на то что закон о запрете импорта российского урана действует до 2040 года, у американских энергетических компаний будет оставаться право продолжать экстренные закупки такого топлива вплоть до 2028-го, если нет других источников поставок. От запрета также будут освобождены поставки, которые представляют национальный интерес, пишет Bloomberg.

В письме Tenex, на которое ссылается агентство, указано, что предприятия, которые решат приостановить производство, смогут возобновить его после предоставления разрешения. Однако для этого возможно потребуется согласовать новый график поставок.

Такой шаг означает, что предприятия, которые не получат разрешение в течение 60 дней, могут фактически потерять свое место в очереди на поставку реакторного топлива, а для его занятия потребуется три-четыре месяца, пишет Bloomberg.

Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что позиции страны на рынке урана «очень трудно переоценить», хотя он конкурентен.

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