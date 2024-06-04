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Переворот в Нигере ,  
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«Росатом» опроверг планы по покупке французских урановых активов в Нигере

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Переворот в Нигере
«Росатом» не намерен приобретать активы французской Orano в Нигере, а статью Bloomberg, где говорилось о контактах с военной хунтой, расценил как «попытку дестабилизации международного уранового рынка»
Фото: Tafadzwa Ufumeli / Getty Images
Фото: Tafadzwa Ufumeli / Getty Images

У «Росатома» нет планов по приобретению уранодобывающих активов французской Orano в Нигере, сообщили РБК в пресс-службе российской госкорпорации.

«Госкорпорация «Росатом» выстраивает свою работу на зарубежных рынках, основываясь на принципах учета взаимных интересов», — заявили там.

Так компания прокомментировала публикацию Bloomberg, где говорилось о ее контактах с военной хунтой Нигера по поводу приобретения активов французской компании. «Опубликованная агентством Bloomberg информация не соответствует действительности и расценивается нами как попытка дестабилизации международного уранового рынка», — сообщили в «Росатоме».

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Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Французская компания работает в стране более 50 лет, разрабатывая месторождения на северо-западе. Она владеет контрольными пакетами акций компаний-операторов рудников Somair и Cominak, а также и проекта Imouraren, реализация которого приостановлена с 2015 года. Предполагалось, что последний должен был обеспечить топливом действующие во Франции реакторы в течение 35 лет, писало агентство.

По данным Bloomberg, о возможной передаче урановых активов знали в МАГАТЭ, но в Orano сказали агентству, что ничего не слышали о переговорах и продолжают сотрудничать с военными властями Нигера. 

В 2022 году на долю Нигера приходилось около 4% мировой добычи урана, согласно оценке Всемирной ядерной ассоциации. Страна добывает около 15% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции, писала Le Monde.

Летом 2023-го в Нигере произошел переворот, к власти после свержения президента Мохамеда Базума пришла военная хунта. Главой государства стал командующий президентской гвардией Абурахман Чиани. В марте этого года новые власти разорвали соглашение с США, после чего было принято решение о выводе американских войск. О выводе войск численностью примерно 1,4 тыс. человек объявила и Франция. В марте 2024-го делегация Нигера приехала на форум «Атомэкспо» в Сочи, организованный при поддержке «Росатома».

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росатом Нигер уран Франция
РОСАТОМ
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