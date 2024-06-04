 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переворот в Нигере ,  
0 

Bloomberg узнал о переговорах с Нигером по покупке урановых активов

Сюжет
Переворот в Нигере
«Росатом» обсуждает с военной хунтой Нигера покупку урановых активов французской Orano SA, пишет Bloomberg. В компании сообщили, что ничего не знают о переговорах. Нигер занимает седьмое место в мире по объему добычи урана

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с военной хунтой Нигера о приобретении урановых активов, принадлежащих французской Orano SA, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам западного дипломата, переговоры касаются подписания разрешений на добычу полезных ископаемых в регионе. Обсуждение находится на ранней стадии — условия передачи еще не были определены, сообщил агентству российский чиновник. Количество активов, которое запрашивает «Росатом», пока также не известно.

Международное агентство по атомной энергии знает о потенциальной передаче урановых активов в Нигере, заявил источник, близкий к организации.

Французская Orano занималась разработкой урановых рудников в Нигере на протяжении 50 лет. В ее ведении были два урановых рудника на месторождении возле города Арлит: COMINAK и Somair. Последний является крупнейшей в стране открытой урановой шахтой — по заключенному в мае соглашению между группой и правительством Нигера она должна эксплуатироваться до 2040 года.

В ответ на запрос Bloomberg в Orano сообщили, что компании ничего не известно о переговорах. После переворота в Нигере она продолжает сотрудничать с военным руководством, заверили там. «Росатом» отказался от комментариев РБК.

Инвесторы начали вкладываться в уран на фоне конфликта в Нигере
Бизнес
Фото:George Frey / Getty Images

Нигер — один из ключевых производителей урана. По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, страна занимает седьмое место в мире по объему добычи. Помимо французских, урановыми рудниками в Нигере владеют китайские и испанские компании.

Переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Группа военных из президентской гвардии, к которым позднее присоединилось командование вооруженных сил страны, захватила власть. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. В августе 2023 года мятежники объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию. Они обвинили страну в подготовке операции по освобождению отстраненного от власти Мохамеда Базума.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Росатом Нигер уран Франция
Материалы по теме
«Росатом» показал фото урановых скважин, на которые жаловались экологи
Общество
США и Нигер начнут обсуждение вывода американского контингента
Политика
В «Росатоме» опровергли превентивный запрет на экспорт урана в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
Сплетни на работе: кому они вредят в первую очередь — The Economist Pro, 08:40
Бастрыкин запросил доклад по делу об оскорблении военнослужащих в такси Общество, 08:31
Российские военные ударили «Бастионами» по объектам ВСУ на Украине Политика, 08:20
В мире — демографический кризис. Экономики каких стран под угрозой Pro, 08:18
«Породистые» тихие и игристые: что будет пить Петербург во время ПМЭФ Вино, 08:15
Bloomberg узнал о переговорах с Нигером по покупке урановых активов Бизнес, 08:13
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС Политика, 08:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта взлетел с Луны Технологии и медиа, 08:04
Брокеры начали предупреждать клиентов о конфликте интересов при IPO Инвестиции, 08:00
Как устроен прогрессивный подоходный налог в странах БРИКС Экономика, 07:30
Бакальчук предложила «налоговый тандем» бизнеса и государства Технологии и медиа, 07:30
ТАСС узнал о проверке Макаревича по делу об экстремизме Политика, 07:29
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 07:21
Фонды облигаций показали рекордный с весны 2020-го отток средств клиентов Pro, 07:02