Bloomberg узнал о переговорах с Нигером по покупке урановых активов

«Росатом» обсуждает с военной хунтой Нигера покупку урановых активов французской Orano SA, пишет Bloomberg. В компании сообщили, что ничего не знают о переговорах. Нигер занимает седьмое место в мире по объему добычи урана

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с военной хунтой Нигера о приобретении урановых активов, принадлежащих французской Orano SA, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам западного дипломата, переговоры касаются подписания разрешений на добычу полезных ископаемых в регионе. Обсуждение находится на ранней стадии — условия передачи еще не были определены, сообщил агентству российский чиновник. Количество активов, которое запрашивает «Росатом», пока также не известно.

Международное агентство по атомной энергии знает о потенциальной передаче урановых активов в Нигере, заявил источник, близкий к организации.

Французская Orano занималась разработкой урановых рудников в Нигере на протяжении 50 лет. В ее ведении были два урановых рудника на месторождении возле города Арлит: COMINAK и Somair. Последний является крупнейшей в стране открытой урановой шахтой — по заключенному в мае соглашению между группой и правительством Нигера она должна эксплуатироваться до 2040 года.

В ответ на запрос Bloomberg в Orano сообщили, что компании ничего не известно о переговорах. После переворота в Нигере она продолжает сотрудничать с военным руководством, заверили там. «Росатом» отказался от комментариев РБК.

Нигер — один из ключевых производителей урана. По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, страна занимает седьмое место в мире по объему добычи. Помимо французских, урановыми рудниками в Нигере владеют китайские и испанские компании.

Переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Группа военных из президентской гвардии, к которым позднее присоединилось командование вооруженных сил страны, захватила власть. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. В августе 2023 года мятежники объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию. Они обвинили страну в подготовке операции по освобождению отстраненного от власти Мохамеда Базума.