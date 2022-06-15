Во «Вкусно и точка» отвергли планы по смене названия

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Название «Вкусно и точка», выбранное для сети бывших ресторанов «Макдоналдс» в России, не является временным, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Сообщение о временном названии не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

Ранее о предстоящей смене названия сообщил телеканал «Москва 24» со ссылкой на источник.

О новом названии ресторанов сети «Макдоналдс» в России в компании сообщили 12 июня. Бывший генеральный директор «Макдоналдс» в России и гендиректор новой сети Олег Пароев заверил, что поставщики остались прежними. Часть ресторанов открылись в Москве и Подмосковье 12 июня. В ближайшие пять-шесть лет число ресторанов сети достигнет 1 тыс., планируют в компании.

Возобновление работы сети ресторанов стало возможным после продажи американской корпорации «Макдоналдс» своего российского подразделения на фоне начала Россией военной операции на Украине. Сеть выкупил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал рестораны по франшизе в Сибири.

Читайте на РБК Pro Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи Pro Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Статьи Pro Медитация меняет мозг. Так ли это Медитация меняет мозг. Так ли это Исследования Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Почему не стоит бросать курить с помощью вейпов: 4 причины Почему не стоит бросать курить с помощью вейпов: 4 причины Статьи Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции

При этом новое название бренда не устроило сеть ресторанов быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке, ее глава Сергей Панкратов рассказал, что намерен оспорить решение компании. «Мы, прежде всего, хотим договориться — поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем «российский Макдоналдс» и надеемся, что они с нами свяжутся», — сказал он, пообещав обратиться в суд, если не будет найдено «точек соприкосновения».

Приморская сеть ресторанов имеет 20 филиалов и работает с 2018 года. Как следует из данных Роспатента, название «Еда и точка» зарегистрировано в апреле 2020 года владельцем ОО «Бэст Джапан», исключительные права на название действуют до августа 2029 года.

В пресс-службе «Вкусно и точка» сообщили РБК, что пока выясняют детали и не комментируют претензии со стороны руководства сети «Еда и точка».