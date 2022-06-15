Во «Вкусно и точка» отвергли планы по смене названия
Название «Вкусно и точка», выбранное для сети бывших ресторанов «Макдоналдс» в России, не является временным, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Сообщение о временном названии не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.
Ранее о предстоящей смене названия сообщил телеканал «Москва 24» со ссылкой на источник.
О новом названии ресторанов сети «Макдоналдс» в России в компании сообщили 12 июня. Бывший генеральный директор «Макдоналдс» в России и гендиректор новой сети Олег Пароев заверил, что поставщики остались прежними. Часть ресторанов открылись в Москве и Подмосковье 12 июня. В ближайшие пять-шесть лет число ресторанов сети достигнет 1 тыс., планируют в компании.
Возобновление работы сети ресторанов стало возможным после продажи американской корпорации «Макдоналдс» своего российского подразделения на фоне начала Россией военной операции на Украине. Сеть выкупил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал рестораны по франшизе в Сибири.
При этом новое название бренда не устроило сеть ресторанов быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке, ее глава Сергей Панкратов рассказал, что намерен оспорить решение компании. «Мы, прежде всего, хотим договориться — поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем «российский Макдоналдс» и надеемся, что они с нами свяжутся», — сказал он, пообещав обратиться в суд, если не будет найдено «точек соприкосновения».
Приморская сеть ресторанов имеет 20 филиалов и работает с 2018 года. Как следует из данных Роспатента, название «Еда и точка» зарегистрировано в апреле 2020 года владельцем ОО «Бэст Джапан», исключительные права на название действуют до августа 2029 года.
В пресс-службе «Вкусно и точка» сообщили РБК, что пока выясняют детали и не комментируют претензии со стороны руководства сети «Еда и точка».