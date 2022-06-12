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Владелец «Вкусно и точка» сообщил о планах открыть до 1 тыс. ресторанов

Александр Говор
Александр Говор (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ближайшие 5–6 лет сеть «Вкусно и точка», бывшая сеть «Макдоналдс», расширится до 1 тыс. ресторанов. Об этом сообщил владелец сети Александр Говор, передает корреспондент РБК.

«Планы амбициозны, сеть — порядка 850 предприятий, в ближайшие 5–6 лет планируем довести эту цифру до 1 тыс.», — сказал Говор.

Лого McDonald’s

Кроме того, он рассказал, что некоторые иностранные поставщики отказываются от работы с обновленной сетью, поэтому в компании собираются максимально перейти на российское производство. Говор уточнил, что сейчас конечная продукция на 99% российская, а ингредиенты импортные.

Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся в Москве 12 июня на том же месте, где в 1990 году открылся первый в России ресторан «Макдоналдс» — на Пушкинской площади. В понедельник планируется открыть еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.

В новом меню остались бургеры и закуски. В частности, там значатся бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Из десертов клиентам будут доступны пирожок с вишней, вафельный рожок, мороженое, молочный коктейль, яблочное пюре.

По словам бывшего генерального директора «Макдоналдса» в России Олега Пароева, некоторых позиций из прежнего меню, например бургера «Биг Мак» и десерта «Макфлурри», в новой сети предлагать не будут из-за устойчивой ассоциации с брендом «Макдоналдс».

Пароев также уточнил, что на первом этапе клиентам будет доступно не все меню из-за логистических сложностей, так как сеть открывается «в рекордно короткие сроки». Также может измениться и вид упаковки.

Сеть «Макдоналдс» приостановила работу в России 9 марта, а 16 мая стало известно о продаже бизнеса.

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