Сеть «Еда и точка» будет добиваться смены нового названия «Макдоналдса»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
ЗОЖ-маньяк из Twitter: почему миллиардер Джек Дорси ест раз в день Pro, 09:36
CNN узнал, что военные Украины иногда избегают применения оружия с Запада Политика, 09:34
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 09:24
Тренер попросил венгров после смерти почтить его память за разгром Англии Спорт, 09:18
Курский губернатор сообщил об обстреле пункта пропуска со стороны Украины Политика, 09:17
«Надо избавиться от придурков»: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Pro, 09:16
Bloomberg узнал об опасениях США из-за «побочного эффекта» санкций Политика, 09:15
Швейцария закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя Общество, 09:07
Эксперты НКР оценили влияние санкций на разные отрасли экономики Экономика, 09:00
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Pro, 09:00
Эксперты спрогнозировали падение ИТ-рынка в России на 20% по итогам года Технологии и медиа, 09:00
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 08:58
Politico узнало о проблемах США в поставках Украине дронов Grey Eagle Политика, 08:54
Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Pro, 08:54

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Бизнес ,  
0 

Сеть «Еда и точка» будет добиваться смены нового названия «Макдоналдса»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Руководство сети ресторанов быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке будет добиваться смены нового бренда бывшей сети «Макдоналдс» в России «Вкусно — и точка» из-за схожего названия. Об этом заявил глава сети Сергей Понкратов, передает «РИА Новости».

По его словам, первыми сходство в названиях ресторанов заметили жители Владивостока. Они начали ассоциировать предприятие преемника «Макдоналдса» с приморской сетью с 20 филиалами, которая работает с 2018 года. При этом название «Еда и точка» владелец ООО «Бэст Джапан» зарегистрировал в апреле 2020 года, следует из реестра Роспатента. Исключительные права действуют до августа 2029 года.

«Мы, прежде всего, хотим договориться — поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем «российский Макдоналдс» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», — сказал Понкратов.

Он отметил, что компания ищет юриста и будет требовать только смены названия, но не денег.

Согласно законодательству, Роспатент не может регистрировать торговые знаки на однородные товары, если они сходны до степени смешения с ранее зарегистрированными (пп. 1 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса России).

В пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили РБК, что выясняют детали и пока не комментируют претензии со стороны руководства сети «Еда и точка».

Рестораны «Вкусно и точка» открылись вместо «Макдоналдса». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Как не провалить собеседование: самые частые поведенческие вопросы
Статьи
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи

Американская компания «Макдоналдс» приостановила работу своих 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта, после начала военной операции России на Украине и западных санкций. 16 мая она объявила о продаже российского подразделения из-за гуманитарного кризиса, который вызвали военные действия на Украине, и роста неопределенности в бизнес-среде. Сеть купил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал сеть по франшизе в Сибири.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку с условием, что американская корпорация может выкупить российский бизнес на рыночных условиях в течение 15 лет.

И точка. Как в Рунете встретили новое название «Макдоналдса» в России
Фотогалерея 

Юридическое лицо сети-преемника получило название «Система ПБО». 12 июня часть ресторанов бывшего «Макдоналдса» в Москве и области открылись под названием «Вкусно — и точка».

Теги
Макдоналдс McDonald’s название Владивосток сеть ресторанов быстрого питания суд

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Рестораны «Вкусно и точка» открылись вместо «Макдоналдса». Фоторепортаж
Общество
Владелец «Вкусно и точка» сообщил о планах открыть до 1 тыс. ресторанов
Бизнес
И точка. Как в Рунете встретили новое название «Макдоналдса» в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter