Сеть «Еда и точка» будет добиваться смены нового названия «Макдоналдса»
Руководство сети ресторанов быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке будет добиваться смены нового бренда бывшей сети «Макдоналдс» в России «Вкусно — и точка» из-за схожего названия. Об этом заявил глава сети Сергей Понкратов, передает «РИА Новости».
По его словам, первыми сходство в названиях ресторанов заметили жители Владивостока. Они начали ассоциировать предприятие преемника «Макдоналдса» с приморской сетью с 20 филиалами, которая работает с 2018 года. При этом название «Еда и точка» владелец ООО «Бэст Джапан» зарегистрировал в апреле 2020 года, следует из реестра Роспатента. Исключительные права действуют до августа 2029 года.
«Мы, прежде всего, хотим договориться — поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем «российский Макдоналдс» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», — сказал Понкратов.
Он отметил, что компания ищет юриста и будет требовать только смены названия, но не денег.
Согласно законодательству, Роспатент не может регистрировать торговые знаки на однородные товары, если они сходны до степени смешения с ранее зарегистрированными (пп. 1 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса России).
В пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили РБК, что выясняют детали и пока не комментируют претензии со стороны руководства сети «Еда и точка».
Американская компания «Макдоналдс» приостановила работу своих 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта, после начала военной операции России на Украине и западных санкций. 16 мая она объявила о продаже российского подразделения из-за гуманитарного кризиса, который вызвали военные действия на Украине, и роста неопределенности в бизнес-среде. Сеть купил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал сеть по франшизе в Сибири.
Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку с условием, что американская корпорация может выкупить российский бизнес на рыночных условиях в течение 15 лет.
Юридическое лицо сети-преемника получило название «Система ПБО». 12 июня часть ресторанов бывшего «Макдоналдса» в Москве и области открылись под названием «Вкусно — и точка».