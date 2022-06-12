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В ресторанах «Вкусно и точка» заменят Coca-Cola

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ресторанах «Вкусно и точка» могут заменить Coca-Cola другим напитком. Об этом сообщил бывший генеральный директор «Макдоналдс» в России и гендиректор новой сети Олег Пароев, передает корреспондент РБК.

«У нас пока еще есть запасы колы. Сейчас разыгрывается тендер на новый напиток. В тендере участвуют несколько компаний. Вкус должен быть похож на колу. Мы выберем тот, который нам больше понравится», — пояснил Пароев.

По его словам в тендере большое количество компаний, включая бутилировщика Coca-Cola, Pepsi и «Черноголовки».

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Пароев отметил, что сети «Вкусно и точка» важен «хороший вкус» и объем. «Для посетителей вкус должен быть одинаковый по всей стране, у нас 850 ресторанов. Для нас важна стабильность вкуса и поставок. Не так много предприятий готовы это обеспечить. Те, кто участвуют в нашем тендере, — это большие компании, которые могут этот объем в большом количестве произвести», — добавил гендиректор.

Владелец сети «Вкусно и точка» Александр Говор, в свою очередь, рассказал, что все франчайзи в России остановили работу и не будут работать под брендом «Макдоналдс». Он пригласил рестораны под бренд «Вкусно и точка». «Будут ли они работать дальше под «Макдоналдс»? Конечно же, нет. Если и будут работать, то мы рады и уже начали получать от них заявки и предложения, и заявления на рассмотрение под новым брендом, под нашим. Мы будем рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом», — сказал Говор.

Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся в Москве 12 июня на том же месте, где в 1990 году открылся первый в России ресторан «Макдоналдс» — на Пушкинской площади. В понедельник планируется открыть еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200, говорил Пароев.

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