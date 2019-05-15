Козак сообщил о готовности «Транснефти» возместить ущерб из-за «Дружбы»

По словам вице-премьера Козака, компания занимает конструктивную позицию и готова возместить ущерб. Ранее министр энергетики Александр Новак оценил ущерб менее чем в $100 млн

Дмитрий Козак (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Транснефть» готова возместить ущерб, который был причинен нефтяным компаниям из-за поставок «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Транснефть» занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать», — сказал Козак.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что «грязная» нефть за неделю «съедала» около 4–5 мм от толщины стенок трубопровода. По его словам, ущерб составил «сотни миллионов». Глава Минэнерго Александр Новак утверждал, что суммарный ущерб не превысит $100 млн.

РБК направил запрос представителю «Транснефти».

В середине апреля концерн «Белнефтехим» сообщил, что качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба», резко ухудшилось. После этого ряд стран, включая Белоруссию, приостановили транзит и переработку российской нефти.