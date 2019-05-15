Козак сообщил о готовности «Транснефти» возместить ущерб из-за «Дружбы»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,53 -0,12 EUR Бирж. 72,18 -0,27 Brent 72,76 +1,03% USD Нал. 65,02 64,14 EUR Нал. 72,84 71,98 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1186 -0,0013 BTC/USD Бирж. 7 840,10 -290,40 IMOEX 2 584,64 +1,18% RTSI 1 261,83 +1,19% DJIA 25 648,02 +0,45% Nasdaq 7 822,15 +1,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Транснефть ₽135 900 (-13,71%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Транснефть ₽135 900 (-13,71%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием Политика, 16:02 Четырехкратный победитель Кубка Стэнли возглавил ярославский «Локомотив» Спорт, 15:55 Путин объяснил, какие люди любят критику и почему Политика, 15:49 Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели вместе Общество, 15:45 Пост генсека ОДКБ в 2020 году займет белорусский кандидат Политика, 15:44 Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России Политика, 15:43 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 15:43 Суд взыскал с ХК «Спартак» ₽2,3 млн за использование образа Ждуна Общество, 15:41 Альфа-банк назвал самый подходящий для получения кредита знак зодиака Финансы, 15:31 Парламент Австрии выступил за запрет хиджабов в начальных школах Общество, 15:19 Лучшая неделя для Bitcoin за последние годы: что произошло на крипторынке Крипто, 15:19 Башни из песка и соцсети для соседей: в Москве показали дома будущего Недвижимость, 15:17  «Уральские авиалинии» прекратили летать из Жуковского в Париж и Ниццу Общество, 15:15 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 15:14
«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
0 
Козак сообщил о готовности «Транснефти» возместить ущерб из-за «Дружбы»
По словам вице-премьера Козака, компания занимает конструктивную позицию и готова возместить ущерб. Ранее министр энергетики Александр Новак оценил ущерб менее чем в $100 млн
Дмитрий Козак (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Транснефть» готова возместить ущерб, который был причинен нефтяным компаниям из-за поставок «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Транснефть» занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать», — сказал Козак.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что «грязная» нефть за неделю «съедала» около 4–5 мм от толщины стенок трубопровода. По его словам, ущерб составил «сотни миллионов». Глава Минэнерго Александр Новак утверждал, что суммарный ущерб не превысит $100 млн.

РБК направил запрос представителю «Транснефти».

В середине апреля концерн «Белнефтехим» сообщил, что качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба», резко ухудшилось. После этого ряд стран, включая Белоруссию, приостановили транзит и переработку российской нефти.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что в трубопровод умышленно вбросили загрязненную нефть. Источник загрязнения обнаружили на участке Самара — Унеча. Подачу нефти, соответствующей стандартам, возобновили 2 мая.

Бизнес
Кто испортил «Дружбу»

Из-за загрязнения нефти возбудили уголовное дело по статьям о краже (ст. 158 УК), организации преступного сообщества (ст. 210 УК), а также о самовольном подключение к нефтепроводам (ст. 215.3 УК).

По версии следствия, загрязненную нефть влили в трубопровод чтобы сокрыть хищения сырья на сумму не менее 1 млн руб.

Были арестованы замгендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хустутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, а также замгендиректора ООО «Магистраль» Светлана Барабай и замгендиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Еще двое фигурантов, экс-гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко и основатель компании «Петронефть» Роман Трушев, арестованы заочно, их объявили в международный розыск.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Дружба», Дмитрий Козак
Материалы по теме
Козак назвал сроки поступления чистой нефти в Польшу по «Дружбе»
Бизнес
Новак оценил общий ущерб от грязной нефти в «Дружбе»
Бизнес
Суд заочно арестовал фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter