Часть здания отеля Four Seasons у Кремля потребовали передать государству

Судебные приставы хотят изъять у экс-владельца банка «Югры» Алексея Хотина торговую галерею «Модный сезон» и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду. До этого государству были переданы нефтяные активы бизнесмена

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля, бенефициаром которой считается бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин. Помещения в составе этого объекта по адресу Охотный ряд, 2 были арестованы 3 апреля, говорится в выписке ЕГРН, с которой ознакомился РБК.

Ограничения затронули и часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея. По данным Росреестра, речь идет минимум о 34,7 тыс. кв. м, собственником которых выступает компания ООО «Форси». Она, как следует из ее отчетности за 2023 год, является владельцем части здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow».

До этого момента сами объекты и структуры, на балансе которых они находятся (речь идет об ОАО «Декмос», «Торговая галерея» и «Форси»), арестованы не были, свидетельствуют данные СПАРК и Росреестра.

С чем связан арест

Обеспечительные меры были введены на основании определения Мещанского суда от 19 марта, говорится в выписке ЕГРН. Из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы следует, что истцом в деле, по которому введен арест, выступает начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А. А. Васильев. Там же сказано, что он просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие детали в карточке процесса не раскрываются. К судебному разбирательству дело было назначено 8 апреля, следующее заседание намечено на конец мая.

В пресс-службе ФССП в ответ на запрос РБК заявили, что с материалами дела вправе знакомиться должник и взыскатель или их официальные представители. В адвокатском бюро «Павел Хлюстов и партнеры», представляющем интересы Хотина, от комментариев отказались. Его представитель лишь сообщил, что сами иски не основаны на нормах права, а требования являются незаконными.

Васильев также направил иски об изъятии активов к другим структурам, связанным с бизнесменом, говорится на сайте Мосгорсуда. Речь идет примерно о 50 компаниях, на балансе которых находится более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве, подсчитали «Ведомости». Речь идет о таких объектах, как бизнес-центры «Красный богатырь» (135 тыс. кв. м) на Краснобогатырской улице, Cherry Tower (120 тыс. кв. м) на Профсоюзной улице, торговые комплексы «Филион» (122 тыс. кв. м), «Горбушкин двор» (60 тыс. кв. м) в Багратионовском проезде и другие.

На основную часть этих активов еще в середине декабря 2022 года уже был наложен арест по требованию Генпрокуратуры. Он мог быть связан с иском заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл», говорили «Ведомостям» два консультанта, работавших с активами Хотина. Соответчиками по этому делу, согласно информации на сайте Мосгорсуда, выступали Хотин и миллиардер Александр Клячин. В начале мая прошлого года пресс-служба суда сообщала, что с Хотина решено взыскать 192,1 млрд руб. Генпрокуратура смогла доказать уклонение от уплаты НДПИ и НДС структурами, входящими в «Русь-ойл», говорилось в сообщении. Акции самой нефтяной компании обратили в пользу государства. Аналогичное решение было принято и в отношении ряда активов Клячина.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Что такое «Модный сезон» и отель Four Seasons

Изначально по этому адресу на Охотном ряду находилась гостиница «Москва». Она была построена в 1932-1935 годах по проекту архитекторов Леонида Савельева, Освальда Стапрана и Алексея Щусева. Здание считалось одной из первых гостиниц, построенных во времена СССР в Москве.

В 2004 году историческое здание было снесено. На его месте совместная компания «Декмос» (51% в которой на тот момент принадлежало Decorum Corp., 49% — правительству Москвы) построила новое здание общей площадью 171 тыс. кв. м. Участники рынка считали, что Decorum Corp. контролировали структуры экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна. Сам он это отрицал, заявляя, что всего лишь курировал процесс строительства отеля, и его участие было «в основном лоббистское», а владельцем Decorum Corp. был американский бизнесмен Дмитрий Юдин, а позднее Борис Ротенберг с другими акционерами.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Однако в 2010 году Егиазарян подал иски к новым владельцам 51%-го пакета «Декмоса» Аркадию Ротенбергу и Сулейману Керимову, а также к тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной. Из исковых заявлений следовало, что Керимов и Ротенберг захватили долю Егиазаряна в «Москве», чем нанесли ему ущерб на $2–2,5 млрд. Лондонский международный арбитражный суд в 2014 году поручил Керимову компенсировать Егиазаряну $250 млн, которые он потратил на строительство объекта.

Впоследствии основным собственником объекта стали именно структуры Керимова. Именно у них в 2015 году Алексей Хотин и его отец Юрий приобрели и торговую галерею на 41 тыс. кв. м, и пятизвездочную гостиницу (180 номеров). «Хотины купили отель, не торгуясь», — говорил тогда один из собеседников РБК. В самом здании также находятся и частные апартаменты, но владельцы, по данным Росреестра, у них другие.

Рыночную стоимость торговой галереи руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в пределах 5-5,5 млрд руб. Партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина говорит о 7-8 млрд руб. Пятизвездочный отель на 180 номеров сейчас может стоить около $220-250 млн (20,5-23 млрд руб. по текущему курсу), указывает Казарян. Это знаковый объект для очень состоятельного покупателя, поэтому в теории его можно оценить еще выше, рассуждает он.

Оба объекта являются трофейными, то есть известными активами, расположенными в самом центре столицы, отмечает партнер NF Group Станислав Бибик. Это обеспечивает их высокую инвестиционную привлекательность и стабильность доходов, поясняет он. Наличие таких объектов на рынке обычно вызывает значительный интерес и предвещает конкуренцию среди инвесторов, которые хотят расширить или укрепить свое положение на рынке элитной недвижимости, полагает он.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как арест отражаются на галерее и отеле у Кремля Арест, как правило, запрещает собственнику отчуждать имущество, при этом обычно он может пользоваться им и извлекать выгоду, говорит партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева. По ее словам, ответчик может подать заявление об отмене ограничений или частную жалобу на определение суда об обеспечении иска. Но следует учитывать, что для отмены ареста необходимо предоставить обоснование отсутствия необходимости таких мер, указывает она. Ограничения наложены в рамках требования об обращении имущества в доход государства: таким образом оно претендует на имущество, находящееся в собственности ответчика, а не на какую-то денежную сумму, обращает внимание юрист. В связи с этим обосновать необходимость отмены мер будет затруднительно, рассуждает эксперт. В рамках данного иска возможно обращение взыскания только на те активы, которые прямо или косвенно находятся в собственности ответчика, добавляет Токарева. Изъять помещения в этом же здании, принадлежащие третьим лицам, истец не вправе, подчеркивает она. В одном с «Модным сезоном» и отелем Four Season здании находятся, например, апартаменты «Резиденции Москва».

Чем известен Алексей Хотин

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м. Их группа «Комплексные инвестиции» в 2023 году находилась в списке крупнейших рантье журнала Forbes с арендным доходом в $135 млн.

Хотин-младший начал приобретать нефтяные активы в 2010 году, а спустя два года стал основным владельцем банка «Югра», который он создал на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка. «Югра» лишился лицензии в 2017 году, его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — вкладчики получили 170 млрд руб. страховых выплат.

Против Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате — на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. В феврале 2021 года дело о растрате на 23,6 млрд руб. путем выдачи в 2014–2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам направили в суд. В марте этого года Хотина приговорили к девяти годам колонии.