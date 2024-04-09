Гостиницу «Мир» у Белого дома снесут и предложат застроить офисами

Структура «Киевской площади» рассматривает возможность строительства офисно-жилого комплекса на месте гостиницы «Мир» на Новом Арбате в Москве. Само здание отеля, который был закрыт еще в 2007 году, начали демонтировать

Фото: Денис Ромодин

На месте гостиницы «Мир», расположенной на Новом Арбате рядом со зданием СЭВ и недалеко от Дома правительства России, может появиться офисно-жилой комплекс. Это следует из отчета о выполнении инженерно-геодезических изысканий по адресу данного объекта, опубликованного на портале мэрии Москвы в конце 2023 года.

Здание гостиницы планируется снести, говорится в декабрьском уведомлении на портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Демонтаж объекта уже начался, убедился корреспондент РБК.

В департаменте городского имущества Москвы подтвердили, что работы по демонтажу устаревших конструкций неэксплуатируемого здания бывшей гостиницы «Мир» уже проводятся. Варианты дальнейшего развития площадки прорабатываются, сообщил РБК представитель департамента. Дальнейшая эксплуатация здания гостиницы не представляется возможной, отмечают в Москомархитектуре, тоже добавляя, что вопрос развития этой территории покапрорабатывается. РБК направил запрос в столичный Стройкомплекс.

Заказчиком проведения инженерно-геодезических изысканий по адресу: Новый Арбат, 36/9, как указано в документе, выступала компания «Амадеус». Она, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Роману Агабабаеву, Роберту Узилову и Давиду Нисанову. Последний, согласно СПАРК, выступает совладельцем ООО «Европейский», «Щелковская площадь» и «Киевская площадь», связанных с одноименной группой компаний.

Представитель «Киевской площади» пояснил РБК, что в рамках изучения перспективных возможностей по реализации проекта на данном участке группа действительно проводит инженерно-геодезические изыскания. Он добавил, что на данный момент рассматриваются различные возможности развития этой территории, не уточняя деталей.

Здание отеля более десяти лет никак не эксплуатировалось, буквально морально устарело и фактически было отключено от всех инженерных систем, сказал представитель «Киевской площади». Так как его дальнейшая эксплуатация была невозможна, было принято решение его демонтировать, отметил он.

Что такое гостиница «Мир»

Само 13-этажное здание было построено в 1967 году, его площадь, по данным ЕГРН, составляет 15,6 тыс. кв. м. Гостиница изначально появилась в составе штаб-квартиры Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), известной как «Дом-книжка», и предназначалась для временного проживания приезжающих в Москву делегатов. Всего в отеле было около 237 номеров, а также четыре банкетных зала, бар и конференц-зал. В 1991 году он вместе со зданием СЭВ был передан правительству Москвы.

Объект неоднократно пытались реконструировать или снести. В 1998 году Юрий Лужков, занимавший на тот момент пост мэра Москвы, поручил ГУП «Олимп» построить на месте отеля многофункциональный комплекс (МФК) с подземно-наземной автостоянкой. Предполагалось, что на 2,5 га появится здание площадью 11,7 тыс. кв. м и высотный МФК с апартаментами и гостиницей на 186 тыс. кв. м. В проект тогда входила не только площадка под самой гостиницей, но и территория под зданием СЭВ. Проект сперва планировалось закончить до 2000 года, затем срок работ был сдвинут на 2006 и 2009 годы. Но эти планы так и не осуществились.

Затем реализацией проекта МФК должна была заниматься фирма «Тантьема», созданная экс-совладельцем страховой компании «Спасские ворота» Борисом Хаитом. Впрочем, в 2009 году сам бизнесмен рассказывал «Ведомостям», что вышел из этого актива. Он перешел структуре предпринимателя Льва Черного, известного тем, что вместе со своим братом Михаилом и Дэвидом Рубеном в начале 1990-х он участвовал в «алюминиевых войнах» за крупные предприятия. Представитель Черного подтверждал, что тот выступает одним из совладельцев «Тантьемы».

Построить гостиничный комплекс с апартаментами «Тантьема» так и не смогла. В 2015 году градостроительно-земельная комиссия Москвы расторгла по соглашению сторон договор аренды земельного участка под «Миром». С тех пор никаких работ со зданием не производилось.

«Тантьема» также владела и торговым центром «Сфера» (11,1 тыс. кв. м), расположенным по соседству с гостиницей. Этот объект впоследствии перешел банку «Западный», у которого Центробанк отозвал лицензию в 2014 году. А сам торговый центр был выставлен на аукцион. В прошлом году его приобрел на торгах за 2,17 млрд руб. «Амадеус».

Снос текущих строений гостиницы «Мир» может означать потенциальное увеличение площади проекта относительно существующего положения, рассуждает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Новое строительство позволит реализовать более современный и технологичный проект с новым функционалом, считает он. Но без понимания согласованных объемов и архитектурной концепции на данный момент оценить объем инвестиций в проект, особенно учитывая его знаковое расположение, невозможно, резюмирует Рывкин.