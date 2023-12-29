Девелоперские активы KR Properties Клячина передадут государству
Ключевые объекты девелоперского бизнеса миллиардера Александра Клячина — компании KR Properties — обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры, сообщил РБК представитель Клячина. Определение Замоскворецкого районного суда было вынесено в среду 27 декабря.
Весной 2023 года Клячин был признан соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов. Иск состоял из двух частей — взыскать 192 млрд руб. ущерба, причиненного бюджету неуплатой налогов компаниями группы «Русь-Ойл», и обратить в доход государства в счет возмещения ущерба акции или доли 158 компаний этой группы.
Генпрокуратура подала иск к компании «Русь-Ойл», основанной структурами Алексея Хотина, в конце 2022 года. Замоскворецкий районный суд постановил, что Хотин получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию. Акции «Русь-Ойл» были обращены в доход государства, с Хотина взыскали 192,15 млрд руб., после чего Клячина привлекли соответчиком. В частности, суд постановил обратить взыскание на акции принадлежащего Клячину гостиничного холдинга Azimut Hotels. Весной Клячин и Хотин обжаловали решение первой инстанции, однако Мосгорсуд отказал в апелляции, и решение вступило в силу. Впрочем, часть активов Клячину удалось сохранить: в октябре 2023 года Генпрокуратура частично отозвала иск о взыскании акций сети Azimut Hotels, и арест с данного актива был снят.
В результате среди объектов недвижимости, отходящих в доход государства, — деловой квартал «Даниловская мануфактура», БЦ «Вернадский», БЦ «Авиатор», особняк на Смоленском бульваре и «ряд девелоперских проектов, находящихся под управлением KR Properties», рассказал РБК представитель Клячина.
Он уточнил, что речь также идет о строительстве жилого комплекса между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого площадью 13,4 тыс. кв. м на территории делового квартала «Красная Роза». Весной мэрия Москвы согласовала KR Properties строительство этого проекта.
В отношении этой части активов планирует подать кассационную жалобу и ходатайство с просьбой приостановить спорные решения до завершения кассации.
Два источника РБК на рынке недвижимости утверждают, что объекты уже были переданы на баланс банка непрофильных активов «Траст», который занимается реализацией активов, переданных в доход государства.
Представитель «Траста» от комментариев отказался. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры и Росимущество.
Чем известна KR Properties
Компания KR Properties была основана Александром Клячиным в 2001 году. Она специализируется на строительстве офисов, апартаментов и элитного жилья. Среди ее проектов — деловые кварталы «Красная Роза», «Рассвет» и «Даниловская мануфактура», клубные дома Kuznetsky Most 12 by Lalique и «Мюр & Мерилиз» в Столярном переулке.
Бизнесмен Александр Клячин занимает 95-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние издание оценивает в $1,2 млрд. Бизнесмен владеет сетью отелей Azimut Hotels с номерным фондом свыше 4500 номеров, ему также принадлежит отель «Метрополь» в центре Москвы.
Суд первой инстанции установил, что Клячин «не совершал никаких действий, связанных не только с причинением ущерба государству, но и с деятельностью группы компаний «Русь-Ойл» в целом», добавил представитель Клячина. Ранее он заявлял «Ведомостям», что бизнесмен никогда не являлся и не является бенефициаром компаний группы «Русь-ойл».
«В числе активов, оставленных у бизнесмена, сеть отелей под брендом Azimut, пятизвездочные активы, включая отель «Метрополь», сеть курортов, развивавшихся ранее под брендом «РЖД-Здоровье», проекты развития курортных зон «Шерегеш», «Териберка» и «Приэльбрусье», вошедшие в национальные программы развития туризма, а также девелоперские проекты», — подчеркнул представитель бизнесмена.
Весной Клячин и Хотин обжаловали решение первой инстанции, однако Мосгорсуд отказал в апелляции, и решение вступило в силу.
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