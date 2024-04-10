 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Приставы решили взыскать 1,5 млн кв. м недвижимости у Хотина

ФССП попросила взыскать 1,5 млн кв. м недвижимости у экс-владельца «Югры» Хотина
ФССП попросила взыскать с экс-владельца «Югры» Хотина более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве. Всего в суд поступило 13 исков на Хотина и связанных с ним компаний

Начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев А. А. подал 13 исков о взыскании имущества к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, который осужден за растрату более 23 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

В качестве ответчиков в карточках дел помимо Хотина указано более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости. «Ведомости» подсчитали, что им принадлежит более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве. Среди активов компаний — бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на Угрешской улице, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде.

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало порядка 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м, пишет газета. Также пристав попросил изъять у Хотина и некоторые производственные компании, например ООО «Иреляхское» (владеет одноименным нефтегазоконденсатным месторождением в Мирном в Якутии).

Переданные государству активы Хотина перешли под управление Росимущества
Бизнес
Алексей Хотин

Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году, его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — вкладчики получили 170 млрд руб. страховых выплат. Против Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате — на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. В феврале 2021 года дело о растрате на 23,6 млрд руб. путем выдачи в 2014–2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам направили в суд. В марте этого года Хотина приговорили к девяти годам колонии.

В 2022 году Генпрокуратура также подала иск к бизнесмену и его нефтесервисной компании «Русь-Ойл». Ведомство заявило, что структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойлом» для легализации незаконных доходов и вывода имущества. В мае 2023 года Замоскворецкий суд взыскал с Хотина 192 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.

Хотин начал приобретать нефтяные активы в 2010 году, а спустя два года стал основным владельцем банка «Югра», который он создал на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка.

В 2016 году бизнесмен вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-е место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую он приобрел у Сулеймана Керимова почти за $500 мл.

На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ФССП иски Недвижимость взыскание Алексей Хотин Югра
Материалы по теме
Арбитраж взыскал с экс-руководства «Югры» $1 млн
Финансы
Переданные государству активы Хотина перешли под управление Росимущества
Бизнес
Суд взыскал с экс-владельца «Югры» и подконтрольных ему юрлиц ₽180 млрд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
Приставы решили взыскать 1,5 млн кв. м недвижимости у Хотина Бизнес, 10:02
Любимова рассказала о спасении экспонатов музея Шевченко в Орске Общество, 10:02
Курс евро превысил ₽101 впервые с 21 марта Инвестиции, 09:59
Таганрог атаковали дроны Политика, 09:50
Поможет ли регистрация «дочки» в Китае обойти банковские блокировки Pro, 09:47
Глава МЧС и губернатор Тюмени выехали в подтопленный район Общество, 09:26
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 09:23
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Одессе прогремел новый взрыв Политика, 09:20
Зачем Amazon вложила $4 млрд в связанный с Бэнкманом-Фридом стартап Pro, 09:11
Путин отметил вклад мусульманских организаций в усиление единства России Общество, 09:11
Минтранс предложил отменить скидку на перевозку угля по железной дороге Бизнес, 09:05
Кисида подарил Байдену принцессу и динозавра Политика, 09:03
Риелторы оценили сокращение предложения массового жилья в Москве за год Недвижимость, 09:03
Уровень воды в Оренбурге продолжил рост выше опасной отметки Общество, 08:49