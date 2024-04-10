Приставы решили взыскать 1,5 млн кв. м недвижимости у Хотина

ФССП попросила взыскать с экс-владельца «Югры» Хотина более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве. Всего в суд поступило 13 исков на Хотина и связанных с ним компаний

Начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев А. А. подал 13 исков о взыскании имущества к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, который осужден за растрату более 23 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

В качестве ответчиков в карточках дел помимо Хотина указано более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости. «Ведомости» подсчитали, что им принадлежит более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве. Среди активов компаний — бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на Угрешской улице, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде.

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало порядка 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м, пишет газета. Также пристав попросил изъять у Хотина и некоторые производственные компании, например ООО «Иреляхское» (владеет одноименным нефтегазоконденсатным месторождением в Мирном в Якутии).

Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году, его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — вкладчики получили 170 млрд руб. страховых выплат. Против Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате — на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. В феврале 2021 года дело о растрате на 23,6 млрд руб. путем выдачи в 2014–2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам направили в суд. В марте этого года Хотина приговорили к девяти годам колонии.

В 2022 году Генпрокуратура также подала иск к бизнесмену и его нефтесервисной компании «Русь-Ойл». Ведомство заявило, что структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойлом» для легализации незаконных доходов и вывода имущества. В мае 2023 года Замоскворецкий суд взыскал с Хотина 192 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.