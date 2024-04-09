«Траст» нашел покупателя на универмаг «Белград» в Москве

Банк «Траст» после ряда неудачных попыток смог найти претендента на покупку торгового центра «Белград» на юге Москвы. Активом заинтересовалась структура группы «Астон», подконтрольной основному владельцу Экспобанка Игорю Киму

Универмаг «Белград» (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Банк «Траст» нашел претендента на покупку универмага «Белград» на Домодедовской улице на юге Москвы. Связанная с группой «Астон» компания «Специализированный застройщик «Астон.Свобода» стала единственным участником торгов по продаже 100% долей в ООО «Тагл», на балансе которого находится торговый центр. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Альфалот» 4 апреля.

Конкурс был признан несостоявшимся, так как других предложений, кроме этой заявки, не поступило, следует из документа. Но у «Астон.Свобода» есть возможность заключить договор с банком «Траст», выступавшим продавцом данного актива, по цене, не ниже минимальной. Она составляет 631 млн руб., говорится в документе.

В банке «Траст» РБК пояснили, что на данный момент сделка не закрыта. С учетом условий аукциона и наличия единственной поданной заявки сроки заключения соглашения пока точно не определены, добавили там. РБК направил запрос в группу «Астон».

Как «Белград» оказался у «Траста»

Универмаг на 12,9 тыс. кв. м был построен на участке общей площадью 0,9 га в 1986 году. В 2000-х годах владельцем торгового комплекса выступало АО «Объединенный торговый дом (ОТД) «Ясенево», которое в разные годы владело и другими московскими универмагами. Речь идет о таких объектах, как «Молодежный» на 11,5 тыс. кв. м на Можайском шоссе, «Добрынинский» на 10 тыс. кв. м на улице Коровий Вал и «Ясенево» на 14,7 тыс. кв. м на Литовском бульваре. В его портфель также входили торговые центры «Версаль» на Мосфильмовской улице и «Фаворит» в Южном Бутово.

До 2015 года владельцами «ОТД Ясенево» были структуры акционера ГК «ПИК» Сергея Гордеева. Затем торговые центры были проданы группе «Сафмар». А в 2017 году оказались на балансе Рост Банка (входил в группу Бинбанка Микаила Шишханова). После того как Бинбанк попал под санацию ЦБ, его проблемные и непрофильные активы были переданы в банк «Траст», получивший статус банка непрофильных активов. «Траст» искал покупателя на «Белград» на протяжении нескольких лет, за это время стоимость универмага постепенно снижалась — изначально она составляла 911,7 млн руб.

Кто хочет приобрести универмаг

«Астон.Свобода», по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит группе «Астон». Она, судя по информации с ее сайта, строит жилье в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и Москве, владеет несколькими складскими комплексами в Московской области, а также занимается проектами в сфере государственно-частного партнерства.

Основным собственником группы выступает бизнесмен Игорь Ким. Он является и бенефициарным владельцем Экспобанка, свидетельствуют данные системы СПАРК. Банк специализируется на кредитовании крупного, а также малого и среднего бизнеса, автокредитовании, финансировании и предоставлении консалтинговых услуг клиентам. Также он считается довольно активным игроком на рынке слияний и поглощений (М&А). К примеру, в 2017 году он приобрел «Япы креди банк Москва» у турецкого Yapi ve Kredi Bankasi A. S. До этого он выкупил Королевский банк Шотландии в России у Royal Bank of Scotland. В феврале 2024 года Экспобанку одобрили приобретение российского подразделения HSBC. РБК направил запрос в кредитную организацию.

Что говорят эксперты

В случае закрытия сделки объект достанется группе «Астон» по адекватной цене, рассуждает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев. Начальная стоимость актива несколько выше рыночной, полагает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский.

Сам торговый центр покупатель может использовать по его прямому назначению, говорит Трубачев. Он напоминает, что это действующий объект, заполненный арендаторами, среди которых — «Перекресток», Familia и Сбербанк. Впрочем, группа может рассмотреть и возможность нового строительства на месте «Белграда», полагает Шелковский. Если она решит построить здесь жилой комплекс, то его площадь составит около 32 тыс. кв. м. Инвестиции в такой проект он оценивает в 4 млрд руб. Партнер «Ricci Консалтинг» Яна Кузина не исключает, что здесь может появиться и жилой комплекс с торговой составляющей на 30 тыс. кв. м.

Среди преимуществ объекта опрошенные РБК консультанты называют прежде всего его расположение. Так, «Белград» окружает сложившаяся жилая застройка с большим объемом социальной инфраструктуры, напоминает Шелковский. Об этом же говорит и Трубачев. Объект также заполнен федеральными игроками с долгосрочными договорами аренды, что обеспечивает стабильный доход, указывает он. Среди недостатков он выделяет возраст объекта и отсутствие эскалаторов.