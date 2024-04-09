«Траст» нашел покупателя на универмаг «Белград» в Москве
Банк «Траст» нашел претендента на покупку универмага «Белград» на Домодедовской улице на юге Москвы. Связанная с группой «Астон» компания «Специализированный застройщик «Астон.Свобода» стала единственным участником торгов по продаже 100% долей в ООО «Тагл», на балансе которого находится торговый центр. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Альфалот» 4 апреля.
Конкурс был признан несостоявшимся, так как других предложений, кроме этой заявки, не поступило, следует из документа. Но у «Астон.Свобода» есть возможность заключить договор с банком «Траст», выступавшим продавцом данного актива, по цене, не ниже минимальной. Она составляет 631 млн руб., говорится в документе.
В банке «Траст» РБК пояснили, что на данный момент сделка не закрыта. С учетом условий аукциона и наличия единственной поданной заявки сроки заключения соглашения пока точно не определены, добавили там. РБК направил запрос в группу «Астон».
Как «Белград» оказался у «Траста»
Универмаг на 12,9 тыс. кв. м был построен на участке общей площадью 0,9 га в 1986 году. В 2000-х годах владельцем торгового комплекса выступало АО «Объединенный торговый дом (ОТД) «Ясенево», которое в разные годы владело и другими московскими универмагами. Речь идет о таких объектах, как «Молодежный» на 11,5 тыс. кв. м на Можайском шоссе, «Добрынинский» на 10 тыс. кв. м на улице Коровий Вал и «Ясенево» на 14,7 тыс. кв. м на Литовском бульваре. В его портфель также входили торговые центры «Версаль» на Мосфильмовской улице и «Фаворит» в Южном Бутово.
До 2015 года владельцами «ОТД Ясенево» были структуры акционера ГК «ПИК» Сергея Гордеева. Затем торговые центры были проданы группе «Сафмар». А в 2017 году оказались на балансе Рост Банка (входил в группу Бинбанка Микаила Шишханова). После того как Бинбанк попал под санацию ЦБ, его проблемные и непрофильные активы были переданы в банк «Траст», получивший статус банка непрофильных активов. «Траст» искал покупателя на «Белград» на протяжении нескольких лет, за это время стоимость универмага постепенно снижалась — изначально она составляла 911,7 млн руб.
Кто хочет приобрести универмаг
«Астон.Свобода», по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит группе «Астон». Она, судя по информации с ее сайта, строит жилье в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и Москве, владеет несколькими складскими комплексами в Московской области, а также занимается проектами в сфере государственно-частного партнерства.
Основным собственником группы выступает бизнесмен Игорь Ким. Он является и бенефициарным владельцем Экспобанка, свидетельствуют данные системы СПАРК. Банк специализируется на кредитовании крупного, а также малого и среднего бизнеса, автокредитовании, финансировании и предоставлении консалтинговых услуг клиентам. Также он считается довольно активным игроком на рынке слияний и поглощений (М&А). К примеру, в 2017 году он приобрел «Япы креди банк Москва» у турецкого Yapi ve Kredi Bankasi A. S. До этого он выкупил Королевский банк Шотландии в России у Royal Bank of Scotland. В феврале 2024 года Экспобанку одобрили приобретение российского подразделения HSBC. РБК направил запрос в кредитную организацию.
Что говорят эксперты
В случае закрытия сделки объект достанется группе «Астон» по адекватной цене, рассуждает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев. Начальная стоимость актива несколько выше рыночной, полагает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский.
Сам торговый центр покупатель может использовать по его прямому назначению, говорит Трубачев. Он напоминает, что это действующий объект, заполненный арендаторами, среди которых — «Перекресток», Familia и Сбербанк. Впрочем, группа может рассмотреть и возможность нового строительства на месте «Белграда», полагает Шелковский. Если она решит построить здесь жилой комплекс, то его площадь составит около 32 тыс. кв. м. Инвестиции в такой проект он оценивает в 4 млрд руб. Партнер «Ricci Консалтинг» Яна Кузина не исключает, что здесь может появиться и жилой комплекс с торговой составляющей на 30 тыс. кв. м.
Среди преимуществ объекта опрошенные РБК консультанты называют прежде всего его расположение. Так, «Белград» окружает сложившаяся жилая застройка с большим объемом социальной инфраструктуры, напоминает Шелковский. Об этом же говорит и Трубачев. Объект также заполнен федеральными игроками с долгосрочными договорами аренды, что обеспечивает стабильный доход, указывает он. Среди недостатков он выделяет возраст объекта и отсутствие эскалаторов.
Какие еще торговые центры продавал «Траст»
В прошлом году банк смог найти покупателей на несколько активов. Так, торговый центр «Премьера» (13,8 тыс. кв. м) на проспекте Вернадского выкупил член совета директоров ЯТЭК Антон Агафонов. А новым владельцем универмага «Ясенево» стала компания «Райдекс». Основным владельцем этой структуры выступает Николай Манцуров — сын Александра Манцурова, бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области и сооснователя некогда крупного ретейлера «Сибирский гигант», писали «Ведомости». Универмаг «Добрынинский» же достался АО «ТЦ «Измайловский», которое владеет одноименным торговым центром в Москве.