UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

Недавно освобожденная из-под санкций США UC Rusal построит с американской Braidy Industries первый за 30 лет алюминиевый завод в США. Его стоимость оценивается в $1,7 млрд

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности. Об этом говорится в сообщении российской компании, распространенном на Гонконгской бирже в понедельник.

По соглашению сторон UC Rusal получит 40% в проекте, объем инвестиций в сообщении не раскрывается. Однако Braidy, давно находящаяся в поиске инвесторов для проекта, в своих сообщениях на Нью-Йоркской бирже оценивала стоимость завода в $1,68 млрд.

После подписания договора о намерениях UC Rusal и Braidy планируют привлечение средств на финансовых рынках, сообщает российская компания.

UC Rusal планирует поставлять алюминий для нового прокатного завода в США с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведется в Сибири.

Планируется, что завод Braidy Atlas будет находиться в штате Кентукки и производить 300 тыс. т автомобильного проката в год. UC Rusal подчеркивает, что он сможет производить самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.