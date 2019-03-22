ТМК договорилась о продаже американской «дочки» Ipsco за $1,2 млрд

ТМК Дмитрия Пумпянского договорилась о продаже американской Ipsco за $1,2 млрд, покупателем станет итальянская Tenaris. Год назад ТМК хотела провести IPO «дочки», но отложила его после публикации «кремлевского доклада» в США

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Крупнейший в России производитель труб — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — заключил с итальянской Tenaris договор о продаже 100% акций американской Ipsco Tubulars Inc, сообщила российская компания 22 марта.

Общая цена сделки составит $1,209 млрд. Она не учитывает денежные средства и долговые обязательства на балансе, но включает $270 млн оборотного капитала, указано в сообщении компании.

Эта сделка совершается для развития стратегии, предусматривающей «в качестве одного из приоритетов монетизацию международных активов компании», — отметил Пумпянский (его слова приводятся в сообщении). «Условия сделки означают значительное увеличение акционерной стоимости компании в интересах всех ее акционеров», — добавил он.

Представитель ТМК затруднился ответить, как будут распределяться полученные средства. «Преждевременно говорить об использовании средств от продажи, пока не закрыта сделка, однако одной из составляющих будет снижение долговой нагрузки», — сказал он. Для завершения сделки необходимо выполнить «определенные предварительные условия», включая получение всех необходимых разрешений, говорится в сообщении. Сроки завершения сделки стороны не раскрывают.

Еще год назад, 8 февраля 2018 года, компания Пумпянского планировала провести первичное размещение акций (IPO) Ipsco на Нью-Йоркской бирже. В ходе IPO она собиралась предложить инвесторам около 42% Ipsco, рассчитывая выручить $316–364 млн, еще $149–171 млн должна была получить сама Ipsco от продажи казначейских акций.