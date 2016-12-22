Evraz Романа Абрамовича вложит $480 млн в производство рельсов в США

Evraz Романа Абрамовича и партнеров объявила о запуске двух проектов на $1 млрд. Компания собирается создать производство стометровых рельсов в США и производить плоский прокат в Сибири

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Evraz Романа Абрамовича и партнеров инвестирует $490 млн в создание производства плоского проката в Сибири мощностью 2,5 млн т, говорится в презентации компании ко дню инвестора. Еще $480 млн компания вложит в проект по выпуску стометровых железнодорожных рельсов в США (Evraz Pueblo, Колорадо, США).

Рельсы для Америки

Сейчас Evraz на заводе в штате Колорадо производит рельсы длиной 25 м, в 2018 году планирует продать 395 тыс. т. Компания называет себя лидером по продажам железнодорожных рельсов в Северной Америке, занимая около 40% рынка. Новый стан мощностью в 600 тыс. т Evraz планирует запустить в конце 2021 года, ориентируясь на рост спроса на эту продукцию на 20% к 2023 году.

Заказчики в последние пять лет стали отдавать предпочтение стометровым рельсам, объясняет компания свое решение о старте инвестпроекта. Уже около 40% прогнозируемого объема производства рельсов подтверждено долгосрочными контрактами.

В августе Evraz заключила соглашение с американской энергокомпанией Xcel Energy, фиксирующее цены на электроэнергию для завода до 2041 года. Xcel Energy собирается построить на площадке Evraz солнечную батарею мощностью 240 МВт.

Основной акционер Evraz Роман Абрамович (30,5%) был внесен Минфином США в начале года в так называемый кремлевский доклад. В апреле под санкции США попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и их основные компании. Рассмотрение нового американского санкционного пакета в отношении России запланировано на ноябрь, после выборов в конгресс, писал РБК. Новые санкции могут быть утверждены в конце 2018 года или начале 2019-го.

«Не уверен, смогут ли американские предприятия Evraz сами финансировать такую программу капзатрат, потому что российские деньги — это всегда повод для дополнительных вопросов», — отмечает старший аналитик БКС Олег Петропавловский.

Прокат для Сибири

Evraz, которая сейчас производит в России заготовку и строительный прокат, решила выйти на рынок стального листа, говорится в ее презентации.

Производство плоского проката начнется в 2021 году, а в 2022–2023 годах компания намерена продавать на внутреннем рынке (Сибирь и Урал) около 1,5 млн т плоского проката (толщиной до 25 мм). Оставшиеся 1 млн т Evraz планирует экспортировать, в основном в Азию.

Сейчас плоский прокат в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке производят Магнитогорский меткомбинат» (ММК), Ашинский метзавод и «Амурметалл», и дефицита его не наблюдается, говорит Петропавловский. Экспорт же, по его словам, для к​омпании невыгоден из-за дорогой логистики. Он оценил потребность в плоском прокате в Сибири и на Дальнем Востоке менее чем в 2 млн т. «Надеюсь, что компания предусмотрела гибкость в реализации этого проекта, потому что уже сейчас цены на сталь снижаются, а строительный сезон в Китае заканчивается в ноябре. Маржа у металлургов упала, и это только начало», — предупреждает эксперт.