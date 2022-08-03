На горящем складе Ozon в Истре обрушилась крыша
Крыша обрушилась на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре, сообщили РБК в МЧС.
«Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания, большой горячей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков», — рассказали в ведомстве, отметив, что это позволило огню быстро распространиться на большой площади.
Площадь пожара на складе увеличилась до 35 тыс. кв. м, сообщила РБК врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области Алена Матюхина. Ранее госагентства сообщали о 20 тыс. кв. м. По словам Матюхиной, сейчас огонь тушат 80 человек и 25 единиц техники, в тушении могут задействовать авиацию.
Пожар на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра начался днем 3 августа около 12:30 по московскому времени. Здание находится на Новорижском шоссе, из него, по предварительным данным, эвакуировали около 1 тыс. человек, все — сотрудники склада. Информации о пострадавших пока не поступало.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что площадь пожара быстро выросла, так как о нем поздно сообщили спасателям. В пресс-службе МЧС агентству ответили, что пожар раздули воздушные потоки. Проверку по факту пожара начала подмосковная прокуратура.
«Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе», — сообщили РБК в пресс-службе Ozon. В интернет-магазине добавили, что вернут покупателям деньги за недоставленные заказы, а продавцам выплатят компенсацию за утраченный и поврежденный товар.
Фулфилмент — это комплекс операций с момента оформления заказа покупателем до момента его получения.
Ozon запустил распределительный центр в Петровском в ноябре 2021 года. На сайте Ozon Seller сказано, что общая площадь склада превышает 75 тыс. кв. м.