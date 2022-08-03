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На горящем складе Ozon в Истре обрушилась крыша

Ozon OZON ₽1 208,5 +0,33% Купить

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Александр Щербак / ТАСС Фото:МЧС РФ Фото:Сергей Морозов / ТАСС Фото:istrapod / VK Фото:РИА Новости Фото:Мария Мамчур / VK Фото:i.login / VK Фото:ekaterina.shutrova / VK

Крыша обрушилась на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре, сообщили РБК в МЧС.

«Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания, большой горячей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков», — рассказали в ведомстве, отметив, что это позволило огню быстро распространиться на большой площади.

Площадь пожара на складе увеличилась до 35 тыс. кв. м, сообщила РБК врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области Алена Матюхина. Ранее госагентства сообщали о 20 тыс. кв. м. По словам Матюхиной, сейчас огонь тушат 80 человек и 25 единиц техники, в тушении могут задействовать авиацию.

Кадры пожара склада Ozon в Подмосковье. Видео
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Пожар на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра начался днем 3 августа около 12:30 по московскому времени. Здание находится на Новорижском шоссе, из него, по предварительным данным, эвакуировали около 1 тыс. человек, все — сотрудники склада. Информации о пострадавших пока не поступало.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что площадь пожара быстро выросла, так как о нем поздно сообщили спасателям. В пресс-службе МЧС агентству ответили, что пожар раздули воздушные потоки. Проверку по факту пожара начала подмосковная прокуратура.

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«Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе», — сообщили РБК в пресс-службе Ozon. В интернет-магазине добавили, что вернут покупателям деньги за недоставленные заказы, а продавцам выплатят компенсацию за утраченный и поврежденный товар.

Фулфилмент — это комплекс операций с момента оформления заказа покупателем до момента его получения.

Ozon запустил распределительный центр в Петровском в ноябре 2021 года. На сайте Ozon Seller сказано, что общая площадь склада превышает 75 тыс. кв. м.

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OZON пожары обрушение Истра Ozon
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Кадры пожара склада Ozon в Подмосковье. Видео
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В Подмосковье загорелся склад Ozon
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