Reuters узнал о предложении снизить потолок цен G7 на нефть из России

Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть из России, так как «сейчас самое время», пишет Reuters. Москва считает ограничения Запада незаконными и требует их отмены

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Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на российскую нефть, установленный странами G7 на уровне $60 за баррель, передает Reuters со ссылкой на совместное письмо уполномоченных представителей шести европейских стран. В документе не уточняется размер нового ценового порога.

«Меры, направленные на сокращение доходов от экспорта нефти, имеют решающее значение, поскольку они направлены на самый важный источник дохода России, — говорится в письме. — Мы считаем, что сейчас самое время усилить воздействие наших санкций, снизив потолок цен на нефть, установленный G7».

После начала военной операции на Украине страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), ЕС, Швейцария и Австралия установили потолок цен на покупку российской нефти на уровне $60 за баррель. С декабря 2022 года он не менялся. Позднее эти ограничения распространили на нефтепродукты в зависимости от их типа: $100 за баррель на дизтопливо (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

«Международный рынок нефти сегодня лучше обеспечен сырьем, чем в 2022 году, что снижает риск того, что более низкий потолок цен приведет к перебоям в поставках, — говорится в письме шести европейских стран. — Ввиду ограниченных возможностей хранения и чрезмерной зависимости от экспорта энергоносителей в плане доходов у России нет альтернативы продолжению экспорта нефти даже по существенно более низкой цене».

В конце 2024 года Bloomberg со ссылкой на источники писал , что вопрос снижения ценового порога примерно до $40 на российскую нефть обсуждают страны G7. По словам собеседников агентства, также рассматривается фактическая замена этого механизма полным запретом на переработку сырой нефти из России. Консенсуса по этому вопросу пока нет, отмечали источники.

Москва считает незаконными западные ограничения и настаивает на их отмене. В России запретили экспортировать нефть и нефтепродукты в страны, которые одобрили потолок цен. Президент Владимир Путин неоднократно продлевал эти меры, сейчас срок их действия — 30 июня 2025 года. При этом исключения на поставки российских нефтепродуктов могут быть сделаны на основании специального разрешения главы государства. По оценкам Минфина, за январь—ноябрь 2024 года нефтегазовые доходы России составили 10,3 трлн руб., что на 25,7% больше показателей за аналогичный период 2023-го.