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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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На Тамани очистили 400 м берега после нового выброса мазута с танкера

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

На Тамани очистили 400 м берега после нового выброса мазута с танкера
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К вечеру 11 января в районе мыса Панагия на юго-западе Таманского полуострова очистили порядка 400 м береговой линии. Об этом сообщил гендиректор наливного терминала ОТЭКО Павел Быков, его слова передает оперштаб Краснодарского края.

«Работа ведется в круглосуточном режиме. На данный момент очищено порядка 400 м береговой линии», — сказал Быков.

По его словам, ОТЭКО оказывает помощь в ликвидации ЧС на берегу вторые сутки. В частности, терминал предоставил технику и участвует в строительстве временной дороги для тяжелой техники.

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Выброс нефтепродуктов с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть 239» в районе поселка Тамань Темрюкского района был обнаружен 10 января.  Площадь пятна составила почти 3 тыс. кв. м.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. тонн нефтепродуктов. Топливо достигло берегов Краснодарского края и Крыма.

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мазут Краснодарский край Черное море Тамань
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