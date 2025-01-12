На Тамани очистили 400 м берега после нового выброса мазута с танкера
К вечеру 11 января в районе мыса Панагия на юго-западе Таманского полуострова очистили порядка 400 м береговой линии. Об этом сообщил гендиректор наливного терминала ОТЭКО Павел Быков, его слова передает оперштаб Краснодарского края.
«Работа ведется в круглосуточном режиме. На данный момент очищено порядка 400 м береговой линии», — сказал Быков.
По его словам, ОТЭКО оказывает помощь в ликвидации ЧС на берегу вторые сутки. В частности, терминал предоставил технику и участвует в строительстве временной дороги для тяжелой техники.
Выброс нефтепродуктов с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть 239» в районе поселка Тамань Темрюкского района был обнаружен 10 января. Площадь пятна составила почти 3 тыс. кв. м.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. тонн нефтепродуктов. Топливо достигло берегов Краснодарского края и Крыма.
Читайте РБК в Telegram.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов