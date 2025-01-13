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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Мишустин создал правительственную комиссию по очистке пляжей от мазута

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий от разлива мазута после столкновения двух танкеров в Керченском проливе, сообщила пресс-служба правительства.

Комиссия будет координировать очистку Черноморского побережья, Краснодарского края и Республики Крым от загрязнения и решать вопрос по всем последствиям этой чрезвычайной ситуации. Ее председателем назначен вице-премьер Виталий Савельев, первым замом стал глава МЧС Александр Куренков, который будет оперативно управлять всеми службами на месте ЧС.

По словам Мишустина, необходимо быстро восстановить экосистему регионов, очистить местность от загрязнения и предотвратить новые утечки нефти. Премьер отметил, что в пострадавших регионах спасателям помогают волонтеры, и напомнил о важности тщательно соблюдать санитарные нормы. Мишустин также призвал привлечь к работам науку.

В состав комиссии также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководители других министерств и ведомств, представители регионов.

Для ликвидации разлива мазута в Черном море создали федеральный штаб
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Пятнадцатого декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне моря лежит около 5 тыс. т мазута.

Путин 9 января заявил, что для минимизации ущерба от крушения танкеров делается «пока явно недостаточно», и поручил создать федеральный штаб. Президент подчеркнул, что меры по сокращению последствий должны быть приняты до начала весенне-летнего сезона.

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мазут Краснодарский край Крым Михаил Мишустин Владимир Путин
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Виталий Савельев фото

Виталий Савельев

политик, вице-премьер России
18 января 1954 года
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