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Снегопады, штормы, ураганы и «черные метели» в России. Главное

На Крым и Кубань обрушился шторм и ураган, на полуострове без света остались сотни тысяч человек, в Москве прогнозируют «черные метели». Главное о непогоде в России — в материале РБК
Площадь Южного мола во время шторма на Черном море.
Площадь Южного мола во время шторма на Черном море. (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Крым вечером 26 ноября столкнулся с сильным штормом, на полуострове зафиксированы подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона человек, нарушено водоснабжение. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край, повалены деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов. Главное о непогоде на юге России и в других регионах — в материале РБК.

Крым и Севастополь

  • Штормовое предупреждение в Крыму объявили днем 26 ноября, его пик прогнозировался на 21:00-00:00. К вечеру порывы ветра начали достигать 40 м/с, произошло подтопление нескольких районов и участков дорог, наиболее пострадавшими власти назвали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский, Ленинский.
  • В Крыму создали оперативный штаб по ликвидации последствий шторма. В Евпатории эвакуировали более 200 жителей. Развернуты пункты временного размещения. В поселке Героевское под Керчью из-за выхода моря из берегов оказались заблокированы 40 домов.

Снегопады, штормы, ураганы и «черные метели» в России. Главное
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  • В результате шторма, как сообщили в правительстве Крыма, без света остались почти полмиллиона человек. В Черноморском районе на западе Крыма полностью прекращено водоснабжение и водоотведение из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях.
  • В Саки произошла авария на газопроводе. В Сакском районе перекрыто движение между селами Митяево и Трудовое. Также приостановлено движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта.
  • В Севастополе повалены десятки деревьев и несколько рекламных щитов, без света остались дома на нескольких улицах города, нарушено газоснабжение в трех садовых товариществах, госпитализированы трое пострадавших.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем. В Севастополе нерабочим этот день сделали для школ, детских садов и учреждений социальной сферы, заявил губернатор Михаил Развожаев. Аналогичные меры приняли в соседней Херсонской области. Власти попросили жителей Крыма без необходимости не выходить на улицу.

Краснодарский край

  • Штормовое предупреждение в Краснодарском крае местное управление МЧС объявляет уже несколько дней. Последнее действует 25 и 26 ноября. Регион уже ранее столкнулся с сильными ливнями и оползнями. 
  • В результате шторма 26 ноября в Сочи, Адлере и Анапе повалены деревья, в сочинском аэропорту на фоне непогоды девять самолет решили уйти на запасные аэродромы, позднее там было возобновлено принятие рейсов.
  • В Анапе 27 ноября отменили занятия в школах и детских садах. За день поступили сообщения о десятках поваленных деревьях, выпало 14 мм осадков, жителей города попросили в понедельник оставаться дома.
  • Власти Геленджика сообщили, что все школы будут работать в обычном режиме, кроме 17-й, кровлю которой снесло ветром.
  • В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию ж/д путей произошла задержка пассажирских поездов.
  • В Архипо-Осиповке (село, входящее в состав Геленджика) оказалась повреждена крыша гостиницы «Тешебс».
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Ураганный шторм затронул и Украину. Президент страны Владимир Зеленский вечером 26 ноября в своем видеообращении сказал, что обесточенными оказались около 400 населенных пунктов. Оперативные штабы развернуты в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. 

Москва

  • Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил, что вечером и ночью в столице ожидается сильный снег. По его словам, особенно интенсивные осадки ожидаются ранним утром, местами пройдет ледяной дождь, возможен сильный гололед, ожидается усиление ветра.
  • В Москве прогнозируется «черная метель», сказал РБК специалист «Фобос» Евгений Тишковец. Этот термин означает крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего видимость снижается до 10–15 м.
  • По словам Тишковца, порывы ветра достигнут 17 м/с, видимость может ухудшится до 100 м и ниже, возможен коллапс в авиационном и транспортном сообщении. Всего за сутки в Москве может выпасть до 26,5 мм осадков, или половина от месячной нормы.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
шторм ураган Крым Севастополь Краснодарский край Погода снегопад
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