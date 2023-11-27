Снегопады, штормы, ураганы и «черные метели» в России. Главное

На Крым и Кубань обрушился шторм и ураган, на полуострове без света остались сотни тысяч человек, в Москве прогнозируют «черные метели». Главное о непогоде в России — в материале РБК

Площадь Южного мола во время шторма на Черном море. (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Крым вечером 26 ноября столкнулся с сильным штормом, на полуострове зафиксированы подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона человек, нарушено водоснабжение. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край, повалены деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов. Главное о непогоде на юге России и в других регионах — в материале РБК.

Крым и Севастополь

Штормовое предупреждение в Крыму объявили днем 26 ноября, его пик прогнозировался на 21:00-00:00. К вечеру порывы ветра начали достигать 40 м/с, произошло подтопление нескольких районов и участков дорог, наиболее пострадавшими власти назвали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский, Ленинский.

В Крыму создали оперативный штаб по ликвидации последствий шторма. В Евпатории эвакуировали более 200 жителей. Развернуты пункты временного размещения. В поселке Героевское под Керчью из-за выхода моря из берегов оказались заблокированы 40 домов.

Video

В результате шторма, как сообщили в правительстве Крыма, без света остались почти полмиллиона человек. В Черноморском районе на западе Крыма полностью прекращено водоснабжение и водоотведение из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях.

В Саки произошла авария на газопроводе. В Сакском районе перекрыто движение между селами Митяево и Трудовое. Также приостановлено движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта.

В Севастополе повалены десятки деревьев и несколько рекламных щитов, без света остались дома на нескольких улицах города, нарушено газоснабжение в трех садовых товариществах, госпитализированы трое пострадавших.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем. В Севастополе нерабочим этот день сделали для школ, детских садов и учреждений социальной сферы, заявил губернатор Михаил Развожаев. Аналогичные меры приняли в соседней Херсонской области. Власти попросили жителей Крыма без необходимости не выходить на улицу.

Краснодарский край

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае местное управление МЧС объявляет уже несколько дней. Последнее действует 25 и 26 ноября. Регион уже ранее столкнулся с сильными ливнями и оползнями.

В результате шторма 26 ноября в Сочи, Адлере и Анапе повалены деревья, в сочинском аэропорту на фоне непогоды девять самолет решили уйти на запасные аэродромы, позднее там было возобновлено принятие рейсов.

В Анапе 27 ноября отменили занятия в школах и детских садах. За день поступили сообщения о десятках поваленных деревьях, выпало 14 мм осадков, жителей города попросили в понедельник оставаться дома.

Власти Геленджика сообщили, что все школы будут работать в обычном режиме, кроме 17-й, кровлю которой снесло ветром.

В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию ж/д путей произошла задержка пассажирских поездов.

В Архипо-Осиповке (село, входящее в состав Геленджика) оказалась повреждена крыша гостиницы «Тешебс».

Ураганный шторм затронул и Украину. Президент страны Владимир Зеленский вечером 26 ноября в своем видеообращении сказал, что обесточенными оказались около 400 населенных пунктов. Оперативные штабы развернуты в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

Москва